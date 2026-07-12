Avion Zvezde nestao sa radara pred meč sa Zenitom: Drama na nebu

Fudbaleri Crvene zvezde igraju prijateljski meč sa Zenitom, inače poslednji pred početak Superlige Srbije, u Sankt Peterburgu od 18.00 časova, a nakon priprema koje su prethodno odradili u Austriji.

Crvena zvezda i njeni fudbaleri su u Sankt Peterburg stigli dan ranije redovnom linijom, ali kako je klub objavio na društvenim mrežama, sve to pratile su velike turbulencije i prava drama na nebu.

U Jutjub snimku sa pomenutog leta na kanalu Crvene zvezde, navodi se i da je u jednom momentu let samo nestao sa radara, a potom se nešto kasnije ponovo pojavio.

Naravno, u pitanju je dosta ograničena pokrivenost tih predela Evrope signalom, pre svega zbog sukoba između Rusije i Ukrajine.

Pogledajte kako je izgledao put fudbalera Zvezde u Rusiju na meč sa Zenitom:

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Autor: Marija Radić