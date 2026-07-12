FIFA: Utakmice tekućeg Mondijala gledalo više navijača nego prethodna dva zajedno

Utakmice tekućeg Svetskog prvenstva gledalo je uživo više navijača nego prethodna dva Mondijala zajedno, saopštila je danas Svetska fudbalska federacija (FIFA).

Kako je saopštila FIFA, do sad je na tribinama stadiona u Sjedninjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi bilo 6.527.410 navijača.

FIFA je podatke saopštila posle 100 utakmica odigranih na tekućem SP, a na prethodna dva SP odigrano je ukupno 128 utakmica.

Do kraja Svetskog prvenstva ostale su još četiri utakmice, polufinala Španija - Francuska i Engleska - Argentina, kao i finale i meč za treće mesto.

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Autor: Marija Radić