Vozilo medija udarilo u zaštitne barijere na Tur de Fransu: Povređeno osam osoba

Osmoro gledalaca povređeno je danas kada je vozilo medija udarilo u zaštitne barijere uoči cilja devete etape biciklističke trke Tur de Frans u francuskom gradu Uselu, nakon što je vozaču pozlilo, saopštila je prefektura departmana Korez.

Jedna osoba zadobila je teške povrede i nalazi se u kritičnom stanju, ali nije životno ugrožena, dok je sedmoro gledalaca lakše povređeno.

Kako prenosi Figaro, vozaču automobila jednog od medija pozlilo je oko 17 časova, na manje od 500 metara od ciljne linije, pre dolaska biciklista.

Vozilo je potom udarilo u zaštitne barijere koje razdvajaju trasu trke od prostora za gledaoce i povredilo osobe koje su se nalazile iza njih.

Lokalno tužilaštvo pokrenulo je istragu kako bi utvrdilo okolnosti nesreće, dodajući da vozač nije zadržan u pritvoru.

Deveta etapa ovogodišnjeg Tur de Fransa, u kojoj je pobedio Holanđanin Matje van der Pul, prethodno je skraćena za 30 kilometara zbog visokih temperatura u departmanu Korez.

Organizatori su naveli da je to prvi put u 113 izdanja trke da je jedna etapa skraćena zbog toplotnog talasa.

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Autor: Marija Radić