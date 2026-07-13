SPEKTAKL U ARENI: Rukometaši Partizana dočekuju Fihse Berlin na startu Lige šampiona

Nakon dugog iščekivanja i povratka u elitno društvo, rukometaši Partizana saznali su raspored utakmica za novu sezonu Lige šampiona. „Crno-beli“ će takmičenje otvoriti spektakularnim duelom protiv nemačkog Fihse Berlina.

Raspored "crno-belih" u grupi A

Utakmica prvog kola protiv berlinskog tima zakazana je za 9. ili 10. septembar u hali „Aleksandar Nikolić“. Partizan se nalazi u grupi sa izuzetno jakim rivalima, a evo kako izgleda put izabranika beogradskog tima u prvoj fazi:

1. kolo: Partizan – Fihse Berlin (domaćin)

2. kolo: Porto – Partizan (gost)

3. kolo: Partizan – Vesprem (domaćin)

4. kolo: Vesprem – Partizan (gost)

5. kolo: Partizan – Porto (domaćin)

6. kolo: Fihse Berlin – Partizan (gost)

Put do nokaut faze

Ove sezone Liga šampiona je proširena sa 16 na 24 kluba, što je Partizanu omogućilo da dobije specijalnu pozivnicu za učešće, nakon što poslednji put igrali u ovom takmičenju u sezoni 2012/13.

Sistem takmičenja je jasan: dve prvoplasirane ekipe direktno će izboriti plasman u narednu fazu, dok će timovi koji zauzmu treće i četvrto mesto nastaviti takmičenje u Ligi Evrope.



Autor: D.S.