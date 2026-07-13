BEOGRAD U ZNAKU ŠAHA: Počeo 'Srbija open' – najveći šahovski turnir u Evropi okupio 550 igrača iz 38 zemalja

U Beogradu je danas svečano otvoren šesti međunarodni šahovski festival "Srbija open", koji je okupio više od 550 takmičara iz čak 38 zemalja. Tokom festivala, koji traje do 22. jula, biće odigrano ukupno 12 turnira.

Šah kao "škola razmišljanja"

Turnir je svečano otvorio ministar sporta Zoran Gajić, koji je istakao da ovaj događaj nije samo sportsko nadmetanje, već mnogo više od toga.

Šah je škola razmišljanja, discipline i poštovanja protivnika. Uči nas da strpljenje donosi rezultat. Posebno me raduje što je ovogodišnji turnir najmasovniji, ali i najveći šahovski turnir u Evropi - poručio je ministar Gajić.

Srbija kao partner FIDE

Predsednik Svetske šahovske federacije (FIDE) Arkadij Dvorkovič naglasio je značaj Srbije kao partnera na globalnoj šahovskoj mapi.

Zemlja koja je dala neke od najvećih igrača u istoriji, gde su ispisivana nezaboravna poglavlja šahovske istorije. Ovaj događaj pokazuje da je šah u Srbiji živ i napreduje. Lično ću se potruditi da podrška bude još jača - rekao je Dvorkovič.

Ambiciozni planovi Šahovskog saveza

Predsednik Šahovskog saveza Srbije (ŠSS) Andrija Jorgić istakao je da je festival idealna prilika za sticanje iskustva mladih igrača, posebno u susret predstojećim izazovima.

Naredni period za nas je izuzetno važan: slede nam Evropsko prvenstvo za mlade u Češkoj i Šahovska olimpijada u Uzbekistanu. Ambicije su nam velike, a planovi smeli i daleki - istakao je Jorgić.

Događaju su prisustvovali i brojni predstavnici sportskih institucija, uključujući predsednika Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) Dejana Tomaševića, koji je simbolično poručio da, iako šah nije olimpijski sport, "bez šaha niko ne može da postane olimpijski šampion".



Autor: D.S.