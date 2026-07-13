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TUGA! POGINUO MLADI SRPSKI FUDBALER: Klub se oglasio potresnom porukom

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Mladi fudbaler FK Desimirovac iz istoimenog mesta, Nemanja Petrović (24) poginuo je u strašnoj saobraćajnoj nesreći u noći između 11. i 12. jula.

Od njega su se potresnom porukom oprostili iz rivalskog kluba, FK Napredak iz Manića.

Iz kluba iz susednog sela istakli su da ih je vest o njegovoj smrti duboko potresla, naglasivši da je Petrović bio njihov komšija i prijatelj, čiji je prerani odlazak zavio u crno porodicu, FK Desimirovac i brojne ljude koji su ga poznavali

U oproštajnoj poruci otkrili su i da su u više navrata želeli da Petrović obuče dres Napretka, ali da je on ostao veran svom Desimirovcu, čime je, kako su naveli, pokazao šta znače pripadnost, lojalnost i odanost klubu u kojem je ponikao.

- Iako smo u više navrata, više od svega, želeli da obučeš naš dres i postaneš deo našeg tima, ti si ostao veran svom Desimirovcu. Time nisi odbio nas – pokazao si nam šta zaista znače pripadnost, lojalnost i odanost klubu koji voliš i prijateljima sa kojima si odrastao - poručili su iz Napretka.

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Autor: Marija Radić

#Saobraćajna nesreća

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