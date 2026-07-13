OVO NIKO NIJE OČEKIVAO - FIFA PONOVO ŠOKIRALA ODLUKOM: Poznato ko sudi veliki obračun između Francuske i Španije

Umesto nekog od priznatih evropskih sudija, koji dobro poznaju igrače obe reprezentacije, meč će voditi Ivan Barton iz El Salvadora, predstavnik KONKAKAF zone, što je još jedna šokantna odluka FIFA na ovom Mundijalu.

Barton je na aktuelnom Mundijalu do sada sudio tri utakmice, ali nijednom nekoj reprezentaciji iz samog vrha FIFA liste.

Delio je pravdu na susretu grupne faze između Turske i Paragvaja, zatim na meču Japana i Švedske, koji je završen rezultatom 1:1, kao i u duelu osmine finala između Švajcarske i Kolumbije, u kojem je evropska selekcija izborila plasman dalje posle izvođenja penala.

The match officials for @FIFAWorldCup match 101 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) 12. јул 2026.

Pomoćnici Bartonu biće David Moran iz El Salvadora i Antonio Pupiro iz Nikaragve.

Za četvrtog sudiju određen je Glen Niberg iz Švedske, dok će ulogu rezervnog pomoćnog arbitra obavljati njegov sunarodnik Mahbod Beigi.

Meč između Francuske i Španije igra se u utorak od 21.00 u Dalasu.

Autor: Marija Radić