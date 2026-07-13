Kakav otac, takav sin! Tri naslednika legendarnih boraca iste večeri na Balkan Boxing 9 u Sarajevu!

Borilački spektakl Balkan Boxing 9, koji će 24. jula biti održan u Sarajevu, u hotelu „Malak“ na Ilidži u organizaciji Balkan Boxinga i No Limit Fighting Network-a, doneće brojne zanimljive duele u boksu i kik-boksu, ali će posebnu pažnju privući trojica mladih boraca koje povezuje mnogo više od samog sporta.

Na istoj priredbi nastupiće Benjamin Poturak, Ilija Basrak i Isa Zildžić - naslednici trojice velikih imena regionalne borilačke scene, koji danas grade sopstvene karijere i žele da pokažu da mogu možda i da nadmaše slavne dane svojih očeva.

Najveću pažnju svakako privlači Benjamin Poturak, koji će u bokserskom meču odmeriti snage sa Stefanom Mihailovim. Benjamin poslednjih godina sve ozbiljnije gradi profesionalnu karijeru, a prezime koje nosi dobro je poznato svim ljubiteljima kik-boksa.

Njegov otac Dževad Poturak jedan je od najuspešnijih boraca koje je Bosna i Hercegovina imala u teškoj kategoriji. Tokom bogate karijere nastupao je u najjačim svetskim organizacijama, uključujući K-1, bio je WAKO Pro svetski šampion u low-kicku, osvajač K-1 Fighting Network turnira u Pragu 2007. godine, kao i nekadašnji WKA prvak Evrope. U karijeri je ostvario pobede nad borcima poput Danijela Gite, Melvina Manhoefa i Sergeja Laščenka, a upravo je na turniru u Pragu 2007. godine u polufinalu savladao i Duška Basraka.

Zanimljivo je da će se na Balkan Boxing 9 naći i Ilija Basrak, koji će u kik-boks meču ukrstiti rukavice sa Anelom Hukićem. Ilija nastavlja put svog oca Duška Basraka, jednog od najpoznatijih srpskih kik-boksera iz svoje generacije. Basrak je tokom karijere osvojio titulu profesionalnog prvaka sveta, bio je prvak Evrope u amaterskom kik-boksu, a danas svoju ulogu u sportu ima van ringa, pošto obavlja funkciju predsednika Kik-boks saveza Srbije.

Njegov duel sa Dževadom Poturkom ostao je upamćen kao jedan od zanimljivijih okršaja regionalne K-1 scene, a gotovo dve decenije kasnije njihove porodice ponovo će biti deo iste borilačke priredbe.

Treći naslednik slavnog prezimena biće Isa Zildžić, kojeg očekuje kik-boks duel protiv Veljka Koturovića. Isa je sin Salka Zildžića, nekadašnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine i višestrukog državnog prvaka u boksu. Salko je godinama bio jedno od prepoznatljivih imena bosanskohercegovačkog boksa, predstavljajući svoju zemlju na brojnim međunarodnim takmičenjima, dok njegov sin danas pokušava da izgradi sopstveni identitet na regionalnoj borilačkoj sceni.

Iako će mnogi u njima najpre videti sinove slavnih šampiona, Benjamin Poturak, Ilija Basrak i Isa Zildžić imaju isti cilj - da ih publika pamti po onome što sami urade u ringu. Balkan Boxing 9 zato neće biti samo još jedna borilačka priredba, već i simbol smene generacija, na kojoj će naslednici velikih imena pokušati da nastave porodičnu tradiciju i ispišu neka nova poglavlja regionalnih borilačkih sportova.

Autor: Pink.rs