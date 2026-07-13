BOLAN PORAZ U UMAGU: Dušan Lajović ispustio veliku prednost i eliminisan na startu turnira

Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u drugo kolo turnira u Umagu. Nakon sjajnog početka meča, srpski igrač je poražen od Francuza Luke van Ašea rezultatom 1:2 (6:2, 5:7, 4:6).

Duel između 86. i 152. tenisera sveta trajao je dva sata i 49 minuta velike borbe na šljaci.

Od ubedljive prednosti do preokreta

Lajović, koji je 2019. godine podigao trofej u Umagu, meč je otvorio na najbolji mogući način. Dominirao je terenom, napravio dva brejka i prvi set rutinski rešio u svoju korist rezultatom 6:2.

Činilo se da srpski teniser grabi ka sigurnoj pobedi kada je u drugom setu poveo sa velikih 4:0, uz dva rana brejka. Međutim, tada dolazi do neshvatljivog pada u igri. Van Aše počinje da pogađa, osvaja četiri gema u nizu i vraća se u meč. Iako je Lajović uspeo kratkotrajno da prekine seriju, Francuz je bio sigurniji u završnici seta i uspeo da ga preokrene u svoju korist – 7:5.

Odluka u finišu trećeg seta

U odlučujućem setu vodila se velika borba, bez mnogo prilika za brejk sve do samog kraja. Ključni trenutak dogodio se u 10. gemu, kada je Lajović izgubio servis, a Van Aše iskoristio treću meč loptu i obezbedio plasman u narednu rundu.

Van Aše u drugom kolu čeka boljeg iz duela između Belgijanca Aleksandera Bloksa i svog sunarodnika Tituana Drogea.

Autor: D.S.