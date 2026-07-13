ENGLESKA I ARGENTINA U POLUFINALU: Drama pred odlučujuće mečeve, Belingem uzvratio Tuhelu

Svetsko prvenstvo ulazi u samu završnicu nakon što su Engleska i Argentina izborile plasman u polufinale. Dok se javnost bavi analizom učinka najjačih reprezentacija, pažnju privlači i otvorena rasprava između engleskog selektora Tomasa Tuhela i zvezde tima Džuda Belingema.

Engleska je do polufinala stigla nakon pobede nad Norveškom (2:1), uz dva gola Belingema, dok je Argentina eliminisala Švajcarsku golom Hulijana Alvareza u produžecima.

Sukob na relaciji selektor – igrač

Nakon meča, Tuhel nije skrivao nezadovoljstvo igrom svog tima, nazvavši je „slovnom“ i punom tehničkih grešaka. Na ove kritike, Belingem je odgovorio:

– Možda on ne zna kako je igrati u ovakvim uslovima. Trudili smo se da stvorimo pozitivnu atmosferu i tako moramo da nastavimo.

Ovaj javni dijalog ukazuje na visok pritisak pod kojim se nalazi engleska reprezentacija, koja juri prvu titulu od 1966. godine.

Put do finala

Polufinalni parovi su kompletirani:

Utorak: Francuska – Španija

Sreda: Engleska – Argentina

Francuska se oslanja na Kilijana Mbapea i napadački potencijal, dok Španija, iako defanzivno stabilna, mora da dokaže da može da parira Francuzima nakon nedavnih poraza u Ligi nacija i na Evropskom prvenstvu.

Argentina, kao branilac titule, sa 17 postignutih golova najefikasnija je ekipa na turniru, a meč sa Engleskom već sada mnogi nazivaju finalom pre finala.

Autor: D.S.