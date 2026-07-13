DEBAKL POVODOM POVRATKA: Konor Mekgregor doživeo tešku povredu i izgubio od Maksa Holoveja na UFC 329

Povratak Konora Mekgregora u oktagon nije mogao biti kraći i dramatičniji. Na spektakularnoj UFC 329 priredbi u Las Vegasu, irski borac je poražen od Maksa Holoveja već nakon jednog minuta i devet sekundi prve runde, nakon što je doživeo tešku povredu noge.

Mekgregor, koji se borio prvi put nakon više od pet godina, ušao je u meč agresivno. Odmah po početku borbe izveo je leteći kružni udarac levom nogom, ali je nakon toga nezgodno doskočio i povredio desno koleno.

Kraj posle nepuna 70 sekundi

Iako je nakon povrede pokušao da nastavi borbu i zada još nekoliko udaraca, bilo je očigledno da Mekgregor (22-7-0) nije u stanju da izdrži planiranih pet rundi u velter kategoriji. Sudija je morao da prekine meč, čime je trijumf pripao Maksu Holoveju (28-9-0).

Así termina la noche para el rey del show 😱



Conor McGregor ☘️ #UFC329 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/9TkUw6Q5OX — UFC Español (@UFCEspanol) 12. јул 2026.

Ovaj povratak je za Mekgregora, koji je na meč izašao uz veliku podršku prepune hale, bio izuzetno neslavan, s obzirom na to da je prošlo tačno pet godina i jedan dan od njegove poslednje borbe.

Ostali rezultati sa glavnog programa

Osim glavne borbe, UFC 329 doneo je nekoliko uzbuđenja:

Pedi Pimblet (24-4-0) je briljirao, savladavši Benou Sen Denija (17-4-0) tehničkim nokautom za samo 52 sekunde.

Mario Bautista (18-3-0) je jednoglasnom odlukom sudija pobedio Korija Sendhegena (18-7-0) nakon dominacije u udarcima.

Brendon Rojval (18-9-0) je slavio protiv Lone'era Kavane (10-2-0) "rear-naked" gušenjem u trećoj rundi.

King Grin (36-17-0) je priredio iznenađenje večeri nokautiravši Terensa Mekinija (18-9-0) u poslednjoj sekundi prve runde, nakon što je veći deo runde bio u podređenom položaju.

Autor: D.S.