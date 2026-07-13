HALAND JE OSVOJIO SVET, ALI ENGLESKA JE PROŠLA: Kako je izgledao put do polufinala?

Svetsko prvenstvo u Americi dobilo je svoje polufinaliste. Nakon uzbudljivih četvrtfinalnih okršaja, Engleska i Argentina su izborile plasman među četiri najbolje ekipe, potvrđujući status favorita, iako su mnogi navijali za „norvešku bajku“.

Iako je Norveška eliminisana, njen napadač Erling Haland ostao je nezvanična zvezda turnira. Sa pet postignutih golova i harizmom koja je privukla čak i one koji retko prate fudbal, Haland je potvrdio zašto ga svet smatra jednim od najposebnijih igrača današnjice.

Engleska preživela „vikinge“

U četvrtfinalnom duelu u Majamiju, Engleska je uspela da zaustavi Norvešku. Iako je tim Tomasa Tuhela ponovo pokazao ranjivost u odbrani, individualni kvalitet i iskustvo presudili su u korist „Gordog albiona“. Za Norvežane, ovo je bio najveći meč u istoriji, a legenda norveškog fudbala, Džon Arne Rise, istakao je da je ponosan na energiju koju je ova generacija prikazala.

Argentina kroz dramu do polufinala

Branilac titule, reprezentacija Argentine, nastavila je svoj put ka odbrani trona pobedom nad Švajcarskom. Iako je Lionel Mesi ponovo bio u centru pažnje, meč je obeležila i polemika oko izvođača penala u argentinskom timu, s obzirom na Mesijevu smanjenu efikasnost sa bele tačke tokom ovog turnira. Švajcarci, predvođeni Granitom Džakom, pružili su dostojan otpor, ali nisu uspeli da naprave iznenađenje protiv iskusnijih „Gaučosa“.

Put do finala je otvoren

Sada kada su poznati svi polufinalni parovi, ljubitelji fudbala mogu da očekuju pravi spektakl:

Francuska – Španija (utorak)

Engleska – Argentina (sreda)

Svetska javnost sada sa nestrpljenjem očekuje ove mečeve, koji će dati odgovor na pitanje ko će 19. jula podići pehar prvaka sveta.

Autor: D.S.