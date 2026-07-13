SUDAR GOROSTASA U TEKSASU: Francuska i Španija u borbi za finale – ko prekida niz nepobedivosti?

Pred nama je prvo polufinale Svetskog prvenstva koje donosi okršaj između dve ekipe koje na ovom turniru još uvek nisu osetile gorčinu rezultatskog zaostatka. Francuska i Španija, dve fudbalske velesile, sastaće se u utorak na stadionu AT&T u Arlingtonu, u borbi za mesto u velikom finalu.

Francuska, predvođena Kilijanom Mbapeom, dominirala je turnirom uz gol-razliku 14:2. Mbape trenutno deli prvo mesto na listi strelaca sa Lionelom Mesijem (po osam golova), a sa ukupno 20 pogodaka na 20 utakmica na Svetskim prvenstvima, potvrđuje status jedne od najvećih zvezda današnjice.

„Crvena furija“ veruje u tradiciju

Sa druge strane, Španija dolazi sa tinejdžerskom senzacijom Laminom Jamalom, koji je upravo napunio 19 godina. Jamal, koji je već bio deo tima koji je eliminisao Francuze u polufinalu Eura 2024. i Lige nacija, samouvereno poručuje:

– Ako iko treba da se plaši, to je Francuska. Mi smo oni koji su ih već izbacivali.

Španci su izuzetno disciplinovani – primili su samo jedan gol na celom turniru, a golman Unaj Simon je postavio rekord od 650 minuta nesavladivosti. „Džoker“ sa klupe Mikel Merino pokazao se kao ključni čovek odluke, postižući golove u završnicama mečeva protiv Portugalije i Belgije.

Istorijski trenutak

Ovo je prvo polufinale od 1990. godine u kojem su sve četiri ekipe nekadašnji svetski prvaci. Francuska juri istorijski uspeh – plasman u treće uzastopno finale, što je do sada uspelo samo Brazilu i Nemačkoj. S obzirom na to da se meč igra na Dan pada Bastilje, francuska reprezentacija ima dodatni motiv da obraduje naciju.

Jedini prethodni susret na Svetskim prvenstvima ove dve ekipe odigrale su 2006. godine, kada je Francuska slavila sa 3:1. Od tada, obe selekcije su podizale trofej prvaka sveta – Španija 2010, a Francuska 2018. godine.

Pobednik ovog duela u finalu 19. jula čeka boljeg iz meča Engleska – Argentina.

Autor: D.S.