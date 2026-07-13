KRALJEVSKI SUSRET U LONDONU: Princ Vilijam i Kejt čestitali Janiku Sineru na tituli na Vimbldonu (FOTO)

Nakon uzbudljivog finala na Vimbldonu, novi-stari šampion Janik Siner imao je posebne goste. Italijanski teniser je nakon trijumfa nad Aleksandrom Zverevom primio trofej iz ruku princeze od Velsa, Kejt Midlton, koja je meč pratila u društvu princa Vilijama i njihove dece.

U prestižnoj Kraljevskoj loži na Centralnom terenu okupio se veliki broj svetskih zvezda, među kojima su bili glumci Dastin Hofman, Nikol Kidman i Ben Stiler, ali je pažnju najviše privukao susret kraljevske porodice sa Sinerom nakon meča.

„Inspirišete decu“

Princeza Kejt, koja je pokrovitelj Ol Ingland kluba, nije krila oduševljenje Sinerovim nastupom.

– Fantastično postignuće. Zaista je inspirativno za decu da vide tenis na tom nivou – poručila je Kejt italijanskom teniseru dok je on držao zlatni pehar.

Mladi princ Džordž i princeza Šarlot takođe su uživali u tenisu, a Siner ih je tokom neformalnog razgovora upitao koliko često igraju, na šta je Džordž odgovorio da su na terenu uglavnom vikendima.

Siner: „Ljubav prema sportu se oseća“

Siner je nakon susreta izjavio da je podrška kraljevske porodice i publike velika motivacija za sve igrače.

– Možete zaista videti da oni vole ovaj sport. Upravo se tako osećamo i mi na terenu kada vidimo da nas gledaju. Ostati četiri sata pod suncem i vrućinom je zaista lepo – istakao je šampion Vimbldona.

Pored britanskih plemića, finalu su prisustvovali i nemački kancelar Fridrih Merc, italijanski ministar sporta Andrea Abodi, kao i brojne holivudske zvezde poput Dženifer Lopez i Endrua Garfilda.

Autor: D.S.