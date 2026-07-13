ZVANIČNO OTVOREN 6. MEĐUNARODNI LETNjI ŠAHOVSKI FESTIVAL 'SRBIJA OPEN 2026'

Srbija open 2026. zvanično je otvoren danas u hotelu Metropol palas u Beogradu, čime je započeo jedan od najznačajnijih i međunarodno najraznovrsnijih letnjih šahovskih festivala u Evropi.

Ovogodišnje izdanje okupilo je oko 550 igrača iz 38 nacionalnih saveza – od vrhunskih velemajstora i iskusnih profesionalaca do ambicioznih mladih talenata koji čine prve korake na međunarodnoj sceni.

Tokom narednih deset dana, Beograd će ponovo postati mesto okupljanja svetske šahovske zajednice, gde će se takmičari sa svih kontinenata nadmetati, razmenjivati ideje i deliti strast prema igri koja prevazilazi granice, kulture i generacije.

Svečanom otvaranju prisustvovali su brojni ugledni gosti iz sveta sporta, vladinih institucija i međunarodnog šaha, među kojima su predsednik FIDE Arkadij Dvorkovič; Zoran Gajić, ministar sporta Republike Srbije; Andrija Jorgić, predsednik Šahovskog saveza Srbije; Dejan Tomašević, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije; Dejan Bojović, generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije; Goran Marinković, generalni sekretar Sportskog saveza Srbije; Dane Basta, pokrajinski sekretar za sport i omladinu; Miroslav Čučković, menadžer Grada Beograda, kao i predstavnici državnih institucija, sponzora i partnera.

Pozdravljajući učesnike, predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić zahvalio se svima koji su doprineli da ovaj turnir postane jedan od vodećih međunarodnih opena u regionu.

- Festival je zamišljen kao izuzetna prilika da domaći mladi i perpektivni igrači stiču svoja šahovska iskustva protiv kolega iz inostranstva i činjenica da na ovom turniru učestvuje više od 20 nosilaca medalja sa Festivala mladih šahista ŠSS, govori mi da smo u tome uspeli.

Za nas u Šahovskom savezu Srbije, period koji predstoji je izuzetno važan, jer na zvaničnim ekipnim takmičenjima treba da vidimo gde smo u odnosu na svet i Evropu. Za svega par sedmica, naše juniorske ekipe putuju u Češku na Prvenstvo Evrope, a sredinom septembra, naše nacionalne ekipe braniće boje Srbije na Šahovskoj olimpijadi u Uzbekistanu.

Ništa manje značajan za nas nije ni početak rada Šahovske akademije, kao i obuka nastavnika i učitelja koji će predavati šah u školama Srbije.

Ambicije su nam velike, planovi smeli i daleki, a upravo Međunarodna šahovska federacija i Ministarstvo sporta naši su ključni partneri. Zbog toga sam posebno ponosan, što su čelni ljudi tih institucija ovde, istakao je Jorgić.

Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, Dejan Tomašević je istakao da je šah sport koji obuhvata disciplinu, obrazovanje, odgovornost i strateško razmišljanje. Pohvalio je organizatore za održavanje događaja koji jača reputaciju Srbije kao pouzdanog domaćina velikih međunarodnih takmičenja i poželeo je svim učesnicima uspešan turnir.

U svom obraćanju, predsednik FIDE Arkadij Dvorkovič čestitao je Šahovskom savezu Srbije na kontinuiranom razvoju turnira, napomenuvši da je Srbija open postao uvaženi deo međunarodnog šahovskog kalendara. Pozdravio je učesnike iz celog sveta i izrazio uverenje da će ovogodišnji turnir ostati u lepom sećanju.

-FIDE je oduvek smatrala Srbiju snažnim partnerom i istinskim pobornikom šaha. Ne samo da je vaša zemlja bila domaćin mnogih istorijskih šahovskih događaja, već ste u poslednjih nekoliko godina organizovali i inauguralnu Šahovsku olimpijadu za osobe sa invaliditetom i nezaboravni meč između dvojice vrhunskih velemajstora, Hansa Nimana i Iana Nepomnjaščega.U ime FIDE, želim da se zahvalim Srbiji na kontinuiranoj podršci šahu i našoj zajedničkoj misiji. Lično, duboko sam zahvalan za vaše prijateljstvo i saradnju i radujem se jačanju našeg partnerstva i dovođenju još više međunarodnih šahovskih događaja u Srbiju u godinama koje dolaze, poručio je Dvorkovič.

Ministar sporta Zoran Gajić ponovo je potvrdio posvećenost Vlade podršci šahu i istakao ulogu koju događaji poput Srbija opena imaju u promociji Srbije na međunarodnom planu, istovremeno stvarajući prilike za buduće generacije igrača.

- Posebno me raduje što je ovogodišnje izdanje najbrojnije u istoriji turnira, a ujedno i najveći šahovski turnir u Evropi ove godine. Više od 550 šahista iz 38 nacionalnih saveza okupilo se u Beogradu kako bi u narednih deset dana pokazali svoje znanje, veštinu, strpljenje i sportski duh. To je najbolja potvrda da je Srbija prepoznata kao pouzdan domaćin velikih međunarodnih sportskih događaja. Šah je mnogo više od igre. To je škola razmišljanja, discipline, odgovornosti i poštovanja prema protivniku. Uči nas da svaki potez ima težinu, da uspeh dolazi kroz strpljenje, znanje i istrajnost. Upravo su to vrednosti koje želimo da negujemo kod mlađih generacija i koje sport, u svim svojim oblicima, prenosi na društvo. Ministarstvo sporta nastaviće da bude pouzdan partner Šahovskom savezu Srbije u razvoju šaha, organizovanju vrhunskih takmičenja i stvaranju uslova da naša zemlja bude domaćin najznačajnijih svetskih i evropskih sportskih događaja. Čestitam Šahovskom savezu Srbije na izuzetnoj organizaciji ovog festivala, kao i Svetskoj šahovskoj federaciji na kontinuiranoj podršci razvoju šaha širom sveta. Zajedničkim naporima doprinosimo da ova drevna igra nastavi da povezuje ljude, narode i kulture, rekao je Gajić i svečano proglasio Srbija open otvorenim.

Gajić i Dvorkovič simboličnim povlačenjem prvog poteza označili su početak prvog kola.

Svečano otvaranje izazvalo je veliko interesovanje medija, uz izveštavanje vodećih nacionalnih i međunarodnih televizijskih kuća i onlajn medijskih platformi.

Njihovo prisustvo ukazalo je na sve veći značaj Srbija opena kao međunarodno priznatog šahovskog festivala i važnog događaja u kalendaru FIDE takmičenja.

Autor: Pink.rs