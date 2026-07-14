Alarm pred polufinale Mundijala: FBI uvodi posebne mere za meč Argentina - Engleska

Polufinalni duel Svetskog prvenstva između Engleske i Argentine, koji će biti odigran u Atlanti, proglašen je za utakmicu sa najvećim bezbednosnim rizikom na čitavom turniru. Zbog toga su američke vlasti, FIFA, FBI i lokalna policija uveli pojačane mere kako bi sprečili moguće incidente između navijača dve reprezentacije.

Na sastanku održanom u ponedeljak analizirane su istorijske tenzije između dve zemlje, kao i potencijalni rizici od sukoba pristalica. Odlučeno je da će navijači Engleske i Argentine ulaziti na stadion kroz odvojene ulaze, dok će oko stadiona i hotela obe reprezentacije biti raspoređen veliki broj policajaca.

Ipak, zbog FIFA pravila neće biti fizičkog kontakta navijača na tribinama, pa će posebna pažnja biti usmerena na hodnike i zajedničke prostore stadiona, gde se očekuje mešanje pristalica dve selekcije.

Situaciju dodatno komplikuje činjenica da su se prethodnih dana na društvenim mrežama pojavili snimci sukoba navijača Engleske i Argentine. Na jednom se vidi fizički obračun na stadionu, dok drugi prikazuje grupu argentinskih navijača koja prilazi pristalicama Engleske u jednom baru.

Zašto postoje velike tenzije između Argentine i Engleske?

Rivalstvo Argentine i Engleske daleko prevazilazi sportske okvire. Najveći razlog leži u ratu za Foklandska ostrva (Malvine) iz 1982. godine, kada je Argentina izvršila invaziju na ostrva pod britanskom upravom. U sukobu je poginulo 907 ljudi, nakon čega je Velika Britanija ponovo uspostavila kontrolu nad teritorijom.

Političke tenzije traju i danas, pošto Argentina i dalje polaže pravo na ostrva, a argentinski ministar spoljnih poslova je i ove sedmice ponovio taj stav, što je britanski premijer Kir Starmer odbacio.

Fudbalsko rivalstvo dodatno je dobilo na intenzitetu četiri godine nakon rata, na Svetskom prvenstvu 1986. godine, kada je Argentina pobedila Englesku sa 2:1. Tu utakmicu obeležio je čuveni gol Dijega Maradone rukom, poznat kao "Božja ruka", jedan od najkontroverznijih trenutaka u istoriji fudbala.

Dodatne kontroverze izazvalo je i to što su argentinski reprezentativci tokom ovog Svetskog prvenstva više puta pevali pesmu u kojoj se pominju Foklandska ostrva, što je izazvalo negativne reakcije u Engleskoj.

Uprkos svemu, selektori i igrači obe reprezentacije pozvali su na smirivanje tenzija.

Organizatori očekuju da će na tribinama stadiona "Mercedes-Benz" odnos navijača biti približno 50:50, iako se procenjuje da će u samoj Atlanti biti više argentinskih pristalica, zahvaljujući brojnoj argentinskoj zajednici u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i hiljadama navijača koji dolaze iz Floride.

Autor: S.M.