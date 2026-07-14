Jovan Nikolić o rivalstvu sa Almirom Memićem: Nekad me baš iznervira, šta da kažem, kompleksaš

Kada je Balkan Boxing u pitanju, nema stajanja! Bliži nam se spektakl u Sarajevu u hotelu “Malak”, koji će se održati 24. jula, što će ujedno biti i deveti događaj koji pravi ova organizacija.

Publika će moći da u ringu vidi prave legende regionalnog boksa, poput Almira Memića, ali i Lea Cvitanovića i Benjamina Poturka. Očekuje se da atmosfera u Sarajevu bude možda i najvatrenija do sada.

Ono što je ljubitelje boksa posebno obradovalo jeste i lansiranje novog podkasta Balkan Boxinga pod nazivom “Bokscast” u kojem je prethodne sedmice već gostovao Almir Memić.

Sada je red došao na njegovog najvećeg rivala, Jovana Nikolića, koji je imao mnogo toga da kaže o svojoj karijeri, željama o medalji sa Srbijom, ali i velikom rivalstvu upravo sa Almirom Memićem.

Van ringa prijatelji, povremeno čak i sparing partneri, a u njemu najveći rivali od svih. To je ono što ovo rivalstvo u Balkan Boxingu čini posebnim. Podsetio se Jovan Nikolić poslednjeg susreta koji je imao sa Memićem.

- Ja nisam bio za to da se tako brzo desi, jer sam hteo da se sve usmeri ka profesionalnom meču. Međutim, ovo je ispalo još bolje jer će sada, nadam se, ljudi biti još više zainteresovani za taj dvoboj. A i mi, i opet smo napravili taj neki hajp, ne planirajući to uopšte. Mi smo okej, u top smo odnosima, Memić je dobar momak ovako, kad zajedno pričamo... Ali malo me na nekim stvarima čačne, znate - rekao je Jovan Nikolić.

Kaže da mu to samo daje dodatnu motivaciju kada uđe u ring da se bori sa Almirom Memićem.

- Ne mogu sad ni ja da se setim gde me je čačnuo, ali u tim nekim momentima negde onako... Nije baš ispao kako sam ja očekivao. Onda sam se tu nekako malo iznervirao. Rek’o, sad ću da uđem u ring, sad ću te ošuriti. Mada, ja njega i dalje gotivim, to stoji, ali ovo je nešto skroz drugo. Nekako ne mogu da se mešaju ta dva sveta - podvukao je Jovan Nikolić.

Kada se uđe u ring, prijateljstvo se stavlja po strani, sve što žele i jedan i drugi je pobeda.

- U ringu, tu je skroz drugačije. Tamo kao da nisam više ni ja - ja, ni on - on, to je sve drugačije.

Otkrio je i Jovan Nikolić kako je i zbog čega došlo do situacije da je moglo da dođe do podbacivanja novčića prilikom njegovog prethodnog meča sa Memićem.

- Zovem ga to veče i pitam - brate, hoćemo li bacati novčić? On mi odgovara - ma kao ne. Pa rek’o što? Pa, kao glupo mi je to da radimo, znaš, jer on nije izgubio u Srbiji od 2019. godine ni od koga. Rekao sam mu - brate, ja neću sad da te ubeđujem, moramo mi to da radimo, znali smo i pričali o tome. Sad šta da se krvimo opet, treba da radimo profi, da se povređujemo ovde na olimpijskom boksu, a već smo radili više puta, koji je smisao… On mi je rekao - zovi ti i kaži da šta je i kako je, da nisam u opsegu od u 75 kila, da idem u 70, i kao da ja predam meč - počeo je Jovan Nikolić, pa nastavio:

- Rek’o, brate, ne mogu da ti predam meč. Hajde da bacimo novčić, to je pošteno, na sreću, pa kome ode. I on opet tu, ili je tad i jednom samo rekao da, ja nisam izgubio ovde od 2019. Rekao sam mu - dobro brate, neću da te ubeđujem, teraj se ono, sutra se bijemo. Baš sam popizdeo bio, ustao sam ujutru u šest - sedam da skinem kilograme, bio sam besan. U tom momentu sam mogao da radim meč. I to veče sam mogao da radim meč. Šta se meni desilo u tom momentu ne znam, baš me je onako iznerviralo tu - zaključio je Nikolić.

Smatra Jovan Nikolić da je sama borba pokazala da su i Almir Memić i on budućnost srpskog boksa.

- Izuzetno dva mlada, perspektivna boksera koja imaju svetlu budućnost i treba da se sačuvaju. Tim stilom kojim boksujemo, treba više da se čuvamo na neki način. Da obratimo pažnju na pojedine stvari. Imam još svašta nešto da kažem, ali ono to je za dublje analize.

Za kraj je istakao da ga nekada iznervira ono sa čim Almir Memić izađe na društvenim mrežama, posebno nakon što je posle poraza napisao da je zapravo 2-1 za njega.

- A kompleksaš teški, šta da kažem... Skrenuo je pažnju na komentare. Mislim, ništa loše ne mislim stvarno, ja sam okej, ali vidiš šta masa piše - podvukao je Jovan Nikolić.

Čitavo njegovo gostovanje u “Boksacastu” možete pogledati na Jutjub kanalu Balkan Boxinga!

Autor: Marija Radić