ZVEZDA IDE NA OSTRVO: Crveno-beli saznali protivnika u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto je klub iz Severne Irske večeras savladao Tre Fjori iz San Marina rezultatom 2:1.

U prvom meču Larn je u gostima pobedio rezultatom 1:0. Tre Fjori je poveo u Severnoj Irskoj golom Pjetra Mengućija u 11. minutu, ali je zatim usledio veliki preoket. Met Ridli je izjednačio u 25. minutu, a gosti su od 63. imali igrača manje jer je zbog drugog žutog kartona isključen Simone Rea. Dan Bent je u 69. minutu sa penala doneo pobedu Larnu.

Prvi meč između Zvezde i Larna igraće se u Severnoj Irskoj 21. ili 22. jula, dok je revanš na programu sedam dana kasnije.

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Autor: Marija Radić