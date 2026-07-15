Partizan saznao protivnika u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije

Fudbaleri Partizana polako mogu da krenu da se spremaju za prvi evropski izazov, pošto su saznali protivnika u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Izabranici Saše Ilića igraće protiv Una Strasena.

Tim iz Luksemburga je bio bolji u dvomeču od La Fiorite sa San Marina, koja nije imala mnogo prilika da naudi raspoloženim Luksemburžanima. Strasen je u prvom duelu kod kuće slavio minimalnim rezultatom golom Nikolasa Pereza.

U revanšu je već na poluvremenu imao prednost od 2:0. Isti fudbaler je pogodio već u osmom minutu, dok je Valetntin Stajnmec 20 minuta kasnije duplirao prednost i tako već pre kraja prvog dela igre nagovestio Partizanu ko će mu biti protivnik.

Prvu utakmicu će Partizan igrati kod kuće (23. jul), a revanš je na programu sedam dana kasnije u Luksemburgu.

Autor: Marija Radić