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Selektor Francuske: Imali smo velike ambicije, ali smo podbacili

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/abbie parr ||

Selektor fudbalske reprezentacije Francuske Didije Dešan izjavio je da je njegova ekipa razočarana nakon poraza od selekcije Španije u polufinalu Svetskog prvenstva, kao i da smatra da je njegov tim u tom duelu "tehnički" bio ispod svog uobičajenog nivoa.

"Igrači su razočarani jer smo imali velike ambicije, iako moramo priznati da smo danas tehnički bili malo ispod našeg uobičajenog nivoa, suočavajući se sa timom koji je zaista imao kontrolu nad igrom. To je prvenstveno naša krivica. Podbacili smo i nismo bili toliko opasni u napadu koliko smo mogli biti, napravivši nekoliko tehničkih grešaka pri dodavanjima koja su mogla dovesti do šansi za gol. To je realnost elitnog nivoa, čak i ako boli", naveo je Dešan, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).


Reprezentacija Francuske nije uspela da se plasira u finale Svetskog prvenstva, pošto je u polufinalu, u Arlingtonu izgubila od selekcije Španije 0:2.

Selekcija Francuske je tako ostala uskraćena plasmana u svoje treće uzastopno finale Mundijala, nakon što je do te faze došla 2018. i 2022. godine.

Autor: D.B.

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