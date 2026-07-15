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Luka Modrić pred potpisom, Hrvat odlučio gde nastavlja karijeru

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Darko Bandic ||

Luka Modrić je na korak do ostanka u Milanu.

Kako prenose italijanski mediji, dve strane nikada nisu bile bliže dogovoru, a u ovom trenutku čeka se samo konačna odluka hrvatskog veziste, koji se trenutno nalazi na odmoru posle Svetskog prvenstva.

U odnosu na prethodne nedelje napravljen je značajan pomak u pregovorima. Uprava Rosonera nije odustajala od želje da zadrži Modrića ni nakon završetka prošle sezone, dok iskusni vezista nikada nije zatvorio vrata ostanku.

Veliku ulogu odigralo je i to što se Modrić, zajedno sa porodicom, odlično snašao u Milanu. Italijani navode da su i on i njegova deca oduševljeni uslovima u Milanovom trening centru, kao i životom u gradu, što je dodatno približilo dve strane.

Autor: D.B.

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