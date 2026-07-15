SKANDAL PRED FINALE MUNDIJALA! FIFA donela šokantnu odluku koja je razbesnela navijače!

Polufinalisti Svetskog prvenstva trenutno razmišljaju samo o jednoj stvari: kako da izbore mesto u finalu.

Ali tim koji podigne pobednički trofej neće samo na terenu ispisati istoriju. FIFA je za finalnu utakmicu turnira pripremila neviđenu novinu: pauza između poluvremena više neće trajati standardnih 15 minuta, već najmanje 20, a prema nekim izvorima, čak i 25 do 30 minuta, kako bi se održao spektakularni muzički program sličan onom na Superboulu.

Ovu informaciju prvi su objavili RMC Sport i D Atletik, prenose Sportske novosti. Prema dostupnim informacijama, pauza između dva poluvremena u finalu trajaće najmanje 20 minuta, dok neki izvori iz FIFA tvrde da bi pauza mogla biti produžena na 25 ili čak 30 minuta kako bi se bez žurbe održao prvi veliki „poluvremenski šou“ u istoriji finala Svetskog prvenstva.

Ovim FIFA želi da prenese deo atmosfere karakteristične za američki Superboul na najveću fudbalsku scenu. Već je potvrđeno da će u Njujorku nastupiti zvezde svetske muzike, među kojima su Madona, Šakira, BTS i Džastin Biber, a ceo program će režirati Kris Martin, frontmen grupe Koldplej, u saradnji sa organizacijom Global Sitizen.

Međutim, takva odluka izaziva i kontroverze. Prema Pravilima fudbalske igre, kako propisuje IFAB, pauza između poluvremena ne bi trebalo da traje duže od 15 minuta. Još 2021. godine odbijen je predlog da se maksimalno trajanje produži na 25 minuta, uz obrazloženje da bi duža pauza mogla negativno uticati na zdravlje igrača i ritam utakmice. Ipak, FIFA je već eksperimentisala sa dužim poluvremenom tokom finala Svetskog klupskog prvenstva, a sada je spremna da napravi još veći korak napred.



Britanski mediji izveštavaju da su televizijske stanice već prilagodile svoje programske šeme jer očekuju poluvreme koje je skoro dvostruko duže. Ovo će omogućiti emitovanje celog muzičkog spektakla, ali i dovoljno vremena za analizu prvog poluvremena utakmice pre nego što igrači ponovo izađu na teren.

Pored poluvremena kakvo fudbal nikada ranije nije video, FIFA priprema i raskošnu ceremoniju zatvaranja koja će početi čak 90 minuta pre početka finala. Potvrđeni su nastupi Robija Vilijamsa, Laure Pauzini, Dženifer Hadson i Nikol Šerzinger, dok će se među specijalnim gostima pojaviti Tom Kruz i popularni strimer IShowSpeed.

Bez obzira ko će igrati u finalu, jedno je sigurno - gledaoci u Njujorku i milijarde ispred malih ekrana čekaju finale, koje će, osim borbe za titulu svetskog šampiona, biti upamćeno i kao početak nove ere u organizaciji najveće fudbalske utakmice na svetu.

Autor: D.B.