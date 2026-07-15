Šok vesti uzdrmale planetu - Lamin Jamal na meti brutalnog napada! maskirani nasilnici mu uleteli u kuću posle meča Španije i Francuske, reagovala policija

Lamin Jamal doživeo je neprijatnost posle ulaska finala u Mundijal...

Mlada zvezda španske reprezentacije, Lamin Jamal, našao se na meti provalnika samo nekoliko sati nakon što je odveo svoju zemlju u finale Svetskog prvenstva, preneo je britanski tabloid "The Sun".

Devetnaestogodišnji vunderkind iznudio je jedanaesterac u sinoćnjoj velikoj pobedi Španije nad Francuskom od 2:0, čime se "crvena furija" plasirala u veliko finale Mundijala. Ipak, slavlje je ubrzo pokvarila neprijatna vest iz Barselone, gde su dvojica maskiranih lopova pokušala da upadnu u njegovu luksuznu vilu.

Brza reakcija obezbeđenja sprečila katastrofu

Potencijalni provalnici primećeni su rano jutros kako preskaču zaštitni zid koji okružuje Jamalovo imanje. Srećom, pre nego što su uopšte uspeli da dođu do ulaznih vrata i provale u kuću, privatno obezbeđenje mladog fudbalera hitno je reagovalo.

Kada su shvatili da su ih snimile sigurnosne kamere i da je obezbeđenje krenulo ka njima, maskirani dvojac je pobegao glavom bez obzira.

Katalonska policija je odmah pokrenula istragu nakon što je dobila snimke sa nadzornih kamera. Policijske patrole su brzo stigle na adresu nakon što je obezbeđenje aktiviralo hitni bezbednosni protokol. Pokrenut je postupak za pokušaj teške krađe, a kriminalistička policija trenutno detaljno analizira snimke kako bi identifikovala osumnjičene.

Vila u kojoj su nekada živeli Pike i Šakira

Zanimljivo je da je Jamal javno pokazao unutrašnjost ove vile u video-snimku koji je snimio neposredno pre odlaska na Svetsko prvenstvo.

Reč je o raskošnom i prostranom imanju koje je prešlo u njegovo vlasništvo, a koje je pre razvoda 2022. godine pripadalo bivšem defanzivcu Barselone Žeraru Pikeu i kolumbijskoj pop zvezdi Šakiri.

Fudbaleri Barselone na meti organizovanih bandi

Ovaj pokušaj pljačke nije izolovan slučaj, pošto su još dvojica Jamalovih saigrača iz Barselone bila na meti lopova tokom februara:

Pau Kubarsi je opljačkan pre nekoliko meseci, kada mu je ukraden skupoceni ručni sat.

Žoan Garsija je pretrpeo još veći stres kada su mu provalnici samo nekoliko dana kasnije iz kuće odneli veliku količinu novca i nakita.

Uprkos drami van terena, Jamal iza sebe ima sezonu iz snova. Pored maestralnih igara na Svetskom prvenstvu, gde je postigao i svoj prvenac u pobedi nad Saudijskom Arabijom (4:0), on je prošle sezone u dresu Barselone zabeležio impresivan učinak od 24 gola i 18 asistencija na 45 utakmica.

Autor: D.B.