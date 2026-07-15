Ne da mu se: Janik Siner četvrti put pao na ispitu za motor

Najbolji teniser sveta, Janik Siner, priznao je da mu, uprkos apsolutnoj dominaciji u svetskom tenisu, jedna stvar u svakodnevnom životu i dalje predstavlja nepremostivu prepreku – polaganje vozačkog ispita za motor.

Siner, koji je u nedelju odbranio titulu na Vimbldonu pobedom nad Aleksandrom Zverevim, otkrio je tokom šampionske večere u Londonu da je po četvrti put pao na praktičnom delu ispita za A kategoriju, i to neposredno pre dolaska u Englesku.

- Pao sam četiri puta. Neposredno pre dolaska ovde, pokušao sam ponovo i nisam uspeo. Možda ćete me sledeće godine pitati isto pitanje - rekao je 24-godišnji Italijan kroz osmeh, odgovarajući na pitanje o svojim problemima na dva točka.

Iako mu dozvola za teške motore izmiče, Siner je redovan učesnik u saobraćaju u Monaku, gde živi. Zahvaljujući vozačkoj dozvoli B kategorije, propisi u Monaku mu dozvoljavaju upravljanje Vespom do 125 kubika, što je često njegovo prevozno sredstvo nakon treninga.

Pored teniske dominacije, Siner je poznat kao veliki ljubitelj motosporta i ambasador Formule 1, a često ističe i povezanost sa vozačima iz MotoGP šampionata, poput Marka Bezecija. Ipak, čini se da će za upravljanje snažnijim dvotočkašima morati da uloži onoliko truda koliko mu je bilo potrebno da osvoji šest uzastopnih Masters 1000 titula ove sezone.

Autor: D.B.