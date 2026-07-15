U 54. godini umro bivši fudbaler Bundeslige

Bajerle je u Frankfurt stigao u zimu 2003. godine i postao jedan od miljenika navijača

Nekadašnji napadač Ajntrahta iz Frankfurta, Markus Bajerle, preminuo je u 54. godini, saopštio je nemački klub u sredu ujutru.

Bajerle je u Frankfurt stigao u zimu 2003. godine i postao jedan od miljenika navijača tokom perioda u kojem je klub dva puta izborio plasman u Bundesligu.

Bio je akter čuvene pobede protiv Rojtlingena (6:3) u poslednjem kolu sezone 2002/03, kojom je osiguran povratak u elitni rang, a dve godine kasnije postigao je i ključni gol u odlučujućem trijumfu nad Burghauzenom (3:0).

Tokom boravka u Ajntrahtu, Bajerle je odigrao 52 utakmice, postigao 13 golova i zabeležio pet asistencija. Pre dolaska u Frankfurt, nastupao je za Štutgart Kikers, Duizburg i Hanzu iz Rostoka. Profesionalnu karijeru završio je 2007. godine u Darmštatu 98.

Nakon povlačenja iz profesionalnog fudbala, Bajerle je ostao aktivan u sportu kao igrač-trener u amaterskom klubu SV Dortelvajl. Živeo je u Bad Vilbelu, u blizini Frankfurta.

Uzrok smrti Markusa Bajerlea za sada nije objavljen. Iza sebe je ostavio suprugu i dvoje dece.

Autor: S.M.