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Sjajni mladi košarkaši Srbije deklasirali Italiju i izborili plasman u četvrtfinale Evropskog prvenstva

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug ||

Mladi košarkaši Srbije deklasirali su Italiju rezultatom 86:63 u meču osmine finala i tako stigli do četvrtfinala Evropskog prvenstva za igrače do 20 godina koje se igra u Sloveniji.

Po četvrtinama je bilo 30:17, 20:15, 24:11 i 12:20.

Andrej Lučić je predvodio "orliće" ka pobedi sa 17 poena, Mitar Bošnjaković je dao 12, a 10 Uroš Šuput. Stefano Truketi je sa 15 poena bio najbolji u Italiji.

Srbija će sutra, 16. jula, u četvrtfinalu igrati protiv Grčke koja je ranije danas pobedila Izrael rezultatom 79:66.

Autor: D.S.

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