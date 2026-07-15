Mesi dirigovao preokretom: Argentina srušila Englesku i plasirala se u finale

Fudbaleri Argentine plasirali su se u finale Mundijala.

Gaučosti će imati priliku da odbrane svetsku krunu, pošto su posle preokreta uspeli da savladaju Englesku sa 2:1.

Pet minuta je delilo Englesku od pobede i plasman u prvo finače Svetskog prvenstva posle 60 godina, ali Argentinci su pokazali kada je bilo najpotrebnije da nisu slučajno svetski prvaci.

Magija Lea Mesija koji je sa dve asistencije sa desnog krila režirao preokret, ali uz veliku pomoć imenjaka i selektora, a nekadašnjeg saigrača, Skalonija, koji je izmenama zbunio engleskog selektora Tomasa Tuhela, slično kako je Gareta Sautgejta 2018. godine zbunio Zlatko Dalić takođe u polufinalu.

Tuhel je posle vodećeg gola prešao u defanzivu koja nikako nije mogla dati rezultatea protiv ekipe u čijim redovima su Leo Mesi, Enco Fernandez i Lautaro Martinez, pa i vcečeras izuzetno ofanzivno raspoloženi Aleksis Makalister.

Spašavao je u nekoliko navrata Englesku Džordan Pikford, a jednom je to bila i stativa, ali moralo je jednom da dođe do probijanja odbrane.

Argentina će za odbranu naslova igrati protiv evropskog prvaka Španije koja je u prvom polufinalu savladala Francusku sa 2:0. Argentinci jure četvrti naslov, Španci drugi. Englezi ostaju u Atlanti, gde u subotu igraju sa Francuzima meč za treće mesto.

Autor: S.M.