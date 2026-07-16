Železničar pojačao defanzivu: Levi bek potpisan do 2029. (FOTO+VIDEO)

Železničar je promovisao još jedno letnje pojačanje – dres pančevačkog tima zadužio je Jasin Sbai, 23-godišnji levi bek marokanskog porekla.

Jasin, koji ima švajcarske i italijanske papire, potpisao je ugovor do 2029. godine.

Poslednji klub u kojem je nastupao je Lugano, igrao je i za Belinconu, Kijaso, Balernu i Paradiso u Švajcarskoj.

– Sa fudbalom sam počeo u Belinconi u Švajcarskoj, kada sam imao šest godina. Nekad sam bio krilni napadač, ali sam uvideo da imam veći potencijal kao levi bek zbog mog načina igranja. Volim da igram u punoj brzini i da probijam jedan na jedan. Pre mi je idol bio Mesi, a sada volim Nuna Mendeša – istakao je Sbai.

Potom se osvrnuo na dosadašnji period u Železničaru.

– Video sam odmah da je tim mlad, da su gotovo svi igrači tu negde mojih godina. Brzo sam se prilagodio. Svi su mi pomogli u tome. Sjajna je atmosfera u svlačionici. Moj cilj je da napredujem u ovom timu, da na svakom treningu i svakoj utakmici budem sve bolji – poruka je novog igrača Železničara.

Autor: A.A.