Slika koja je predvidela istoriju: Kako je Mesi pre 19 godina držao u naručju svog rivala iz finala Mundijala? (FOTO)

Čuvena fotografija na kojoj dvadesetogodišnji Lionel Mesi kupa i drži u naručju bebu Lamina Jamala je 100% stvarna i nastala je u decembru 2007. godine u okviru humanitarne akcije UNICEF-a i lista Diario Sport

Slika je postala globalni fenomen jer se njih dvojica suočavaju u finalu Svetskog prvenstva 2026.

Kako je fotografija nastala?

Humanitarna lutrija: UNICEF i list Diario Sport organizovali su humanitarnu tombolu u katalonskom naselju Roka Fonda.

Porodica Lamina Jamala je pobedila i dobila priliku da se slika sa igračem Barselone.

Slučajni spoj: Izbor da to bude baš Mesi bio je čista slučajnost. Mesi je tada bio stidljivi 20-godišnjak u usponu, a Lamin Jamal beba od samo pet meseci.

Fotograf Joan Monfort se priseća da je Mesi bio veoma introvertan i da u početku uopšte nije znao kako da drži bebu u plastičnoj kadici, pa mu je pomogla Laminova majka Šeila Ebana.

Krug se zatvara (2026)Zvanični ambasador: U junu 2026. godine, 18-godišnji Lamin Jamal je zvanično postao UNICEF-ov ambasador dobre volje, prateći Mesijeve stope i van terena.

Neverovatna statistika: Oba igrača su svoj prvi gol na Svetskim prvenstvima postigla sa tačno 18 godina i 11 meseci, noseći dres sa brojem 19 (Mesi 2006, Jamal 2026).

Veliko finale: Sudbinski susret se seli na najveću scenu – u finalu Svetskog prvenstva 2026. godine, Jamal predvodi Španiju, dok Mesi igra svoj poslednji Mundijal za Argentinu. Ako želiš, mogu ti pronaći tačan datum i satnicu odigravanja finala Svetskog prvenstva ili uporediti njihovu trenutnu statistiku na turniru.

Autor: D.B.