Španija ili Argentina? Evo šta kažu kladionice!

Fudbaleri Španije i Argentine odmeriće snage u finalu Mundijala 2026. godine.

Španci su savladali Francusku sa 2:0 u polufinalu, dok su Argentinci posle nestvarnog preokreta srušili Engleze sa 2:1. Da li Lionel Mesi može da osvoji još jedno Svetsko prvenstvo? Evo šta kažu kladionice...

Favoriti pred finalni meč su Španci i kvota na pobedu "crvene furije" u regularnih 90 minuta iznosi 2,35. Kvota na trijumf Argentine u 90 minuta je 3,60, a na nerešen ishod za to vreme je tačno tri.

Kvota da će Španci osvojti Mundijal iznosi 1,65, dok je na Argentinu 2,35.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču koji je na programu u nedelju od 21 čas? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Autor: D.B.