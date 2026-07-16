Zvanično! Aleksa Avramović potpisao za Bahčešehir

Košarkaški reprezentativac Srbije Aleksa Avramović potpisao je za Bahčešehir i naredne sezone igraće Evrokup kod Saše Đorđevića.

Turski klub zvanično je potvrdio dolazak srpskog beka, čime je završena neizvesnost oko njegove naredne destinacije. Avramović će prvi put u karijeri nastupati u Turskoj, a sarađivaće sa nekadašnjim selektorom Srbije Aleksandrom Sašom Đorđevićem.

Ovakav izbor predstavlja iznenađenje jer je za 31-godišnjeg Čačanina postojalo interesovanje klubova iz Evrolige. Ipak, odlučio je da prihvati ponudu Bahčešehira, koji će naredne sezone pokušati da se umeša u borbu za trofej u drugom po snazi evropskom takmičenju.

Kao jedan od najozbiljnijih kandidata za njegov potpis pominjao se Bešiktaš. U jednom trenutku delovalo je da je taj posao blizu realizacije, ali je u završnici pregovora usledio preokret.

Avramović je izabrao drugi klub iz Istanbula, a važan razlog za takvu odluku bila je mogućnost saradnje sa Đorđevićem.

Njih dvojica se poznaju iz reprezentativnog sistema Srbije, pa u Bahčešehiru očekuju da će se iskusni bek brzo uklopiti u zahteve novog trenera.

Od njega će se tražiti da donese energiju u odbrani, pritisak na protivničke organizatore igre i dodatnu brzinu u spoljnoj liniji.

Avramović je prethodnu sezonu proveo u Dubaiju. Imao je problema sa povredama, zbog čega nije uspeo da se izbori za kontinuitet i ulogu koju je očekivao po dolasku u klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Saradnja zbog toga nije nastavljena, pa je tokom leta postao slobodan u izboru nove sredine.

Srpski reprezentativac sada će pokušati da se vrati u takmičarski ritam i preuzme važniju ulogu u timu koji ima velike ambicije.

Bahčešehir je njegovim dolaskom dobio igrača sa iskustvom iz Evrolige, reprezentacije i velikih međunarodnih takmičenja, dok je Đorđević dobio košarkaša čije mogućnosti dobro poznaje.

Autor: S.M.