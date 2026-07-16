Scena sa Svetskog prvenstva koja je dirnula CEO SVET: Lamin Jamal ugledao mlađeg BRATA na tribinama i uradio OVO (VIDEO)

Veliki uspeh reprezentacije Španije na Svetskom prvenstvu sa tribina prati i trogodišnji Kejn, mlađi polubrat fudbalske zvezde Lamina Jamala. Dečak je tokom turnira simpatičnim reakcijama privukao pažnju navijača širom sveta, a posle plasmana Španije u finale priredio je još jedan trenutak koji je brzo postao viralan.

Nakon što je Španija u polufinalu savladala Francusku rezultatom 2:0, Kejn je potrčao kroz tribine pravo ka starijem bratu. Lamin ga je podigao i čvrsto zagrlio, a snimak njihovog susreta ubrzo je preplavio društvene mreže. Španija se tom pobedom prvi put od 2010. godine plasirala u finale Svetskog prvenstva.

Cute moment between Keyne Yamal and his older brother Lamine after reaching the final. 🥹🇪🇸 pic.twitter.com/vnkakaqBfD — Adi Alardah (@alardah91) 14. јул 2026.

Emotivan susret

Kejn je tokom utakmice pažljivo pratio svaki potez reprezentacije, a kamere su više puta zabeležile njegove reakcije. Posle poslednjeg sudijskog zvižduka mahao je bratu sa tribina, a zatim se probio do njega kako bi zajedno proslavili veliki uspeh.

Trogodišnjak je poslednjih nedelja postao jedna od najprepoznatljivijih ličnosti na tribinama. Navijači su zavoleli njegove spontane proslave, ples, slanje poljubaca i izraze lica dok bodri brata i španski tim. Pojedini mediji već su ga proglasili „superzvezdom sa tribina“.

Nasmejao stadion

Posebnu pažnju privukao je i tokom četvrtfinalne utakmice protiv Belgije. Španija je tada pobedila rezultatom 2:1 i izborila duel sa Francuskom, dok je Kejn slavlje začinio nizom grimasa pred kamerama.

Kada je ugledao sebe na velikom ekranu, dečak je isplazio jezik, što je nasmejalo i Lamina na terenu. Fudbaler je kasnije otkrio da mu je Kejn još prethodnog dana najavio šta će uraditi ukoliko ga kamere pronađu na tribinama.

Autor: Iva Besarabić