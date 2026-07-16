Selektor Jovičić: Predanim radom gradimo formu za Evropsko prvenstvo u Loznici

Omladinska bokserska reprezentacija Srbije uspešno privodi kraju prvi deo bazičnih priprema na Jahorini, gde pod vođstvom selektora Branislava Jovičića i kubanskog stručnjaka Horhea Luisa Fromete intenzivno radi na podizanju forme za Evropsko prvenstvo, koje će od 11. do 22. avgusta 2026. biti održano u Loznici.

Na pripremama učestvuje devet boksera: Pavle Popović (do 50 kg), Filip Stanojević (do 55 kg), Nikola Bogatinoski (do 60 kg), Petar Sandić (do 65 kg), Vasilije Đurđević (do 70 kg), Nikola Jovičić (do 75 kg), Đorđe Đorić (do 80 kg), Veljko Ristić (do 85 kg) i Vuk Milenković (do 90 kg).

Prvi ciklus rada na Jahorini traje do 21. jula, dok će završni deo priprema početi 28. jula u Loznici, gde će se srpskim reprezentativcima pridružiti selekcije Turske, Ukrajine, Bugarske i Španije.

„Izuzetno sam zadovoljan odnosom koji momci pokazuju prema radu. Treninzi se odrađuju maksimalno ozbiljno, disciplina je na visokom nivou, a atmosfera u ekipi odlična. Upravo takav pristup daje nam razlog da verujemo da ćemo formu tempirati na pravi način i da ćemo Evropsko prvenstvo dočekati potpuno spremni. Odluka da završne pripreme obavimo u Loznici pokazala se kao pun pogodak, jer ćemo imati vrhunske uslove za rad, kvalitetne međunarodne sparinge i priliku da se dodatno prilagodimo ambijentu u kojem ćemo se boriti za evropske medalje“, rekao je selektor Branislav Jovičić.

Selektor je istakao da će konačan spisak putnika za Evropsko prvenstvo biti određen nakon završnih priprema.

„Na Jahorini nam se priključio Vuk Lalević iz Crvene zvezde, dok će se Zejd Gicić iz Olimpikusa uključiti u rad u Loznici, u dogovoru sa njegovim trenerom Dževadom Ibrovićem. Njih dvojica će kroz sparinge imati priliku da se izbore za mesto u timu. Ukoliko ispune očekivanja, Srbija će na Evropskom prvenstvu nastupiti sa kompletnim sastavom od deset boksera, od muva do superteške kategorije“, dodao je Jovičić.

Nakon Evropskog prvenstva u Loznici, omladinsku reprezentaciju Srbije očekuje još jedan veliki izazov – Svetsko prvenstvo u Budvi, koje će biti održano od 14. do 28. oktobra.

Paralelno sa omladincima na Jahorini trenira i seniorska reprezentacija Srbije pod vođstvom selektora Milana Piperskog, uz rad ruskih trenera Jevgenija Micova i Jevgenija Bandova. Seniore najpre očekuju Mediteranske igre u Tarantu, od 21. avgusta do 3. septembra, a zatim Evropsko prvenstvo u Sofiji, od 15. do 26. septembra 2026.

Autor: S.M.