Kakva PROVOKACIJA pred finale: Englezi POBESNELI zbog transparenta koji su razvili fudbaleri Argentine nakon pobede (FOTO)

Posle pobede Argentine u polufinalu Mundijala, deo fudbalera pobedničkog tima izazvao je veliku pažnju javnosti političkom porukom koju su istakli tokom slavlja.

Naime, argentinski igrači su poslali poruku „Las Malvinas son Argentinas“, što u prevodu znači „Foklandska ostrva su Argentina“. Foklandska ostrva, kako glasi njihov zvanični naziv, decenijama su predmet spora između Argentine i Velike Britanije, a pitanje suvereniteta dodatno je opterećeno ratom koji su dve zemlje vodile 1982. godine.

Ovakav potez izazvao je burne reakcije u Engleskoj. Britanski novinar Pirs Morgan oštro je kritikovao Argentince zbog poruke koju su poslali nakon utakmice.

„Nekulturni idioti. Nadam se da će ih Španija pobediti u finalu, baš kao što smo mi njih u Foklandskom ratu“, poručio je Morgan, očigledno nezadovoljan načinom na koji su Argentinci proslavili plasman u finale.

Classless pr*cks.

I hope Spain beat them as badly in the Final as we beat them in the Falklands War. pic.twitter.com/mC1YWVWfIb — Piers Morgan (@piersmorgan) 16. јул 2026.

Njegovo mišljenje deli i bivši reprezentativac Engleske Piter Rid, član selekcije koja je igrala protiv Argentine na Svetskom prvenstvu u Meksiku 1986. godine. On je tokom gostovanja u emisiji „BBC doručak“ potez argentinskih fudbalera ocenio kao neprihvatljiv.

Tenzije između dve strane nisu počele samo posle utakmice. Argentinski navijači su i pre meča izazvali pažnju javnosti potezima usmerenim protiv Engleske, uključujući paljenje zastave te zemlje.

Zbog isticanja političke poruke tokom proslave, Fudbalski savez Argentine mogao bi da se suoči sa novčanom kaznom. FIFA svojim pravilnicima zabranjuje igračima i reprezentacijama unošenje političkih poruka na teren i tokom zvaničnih događaja.

Autor: Iva Besarabić