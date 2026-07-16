Navijači Španije ZABRINUTI pred finale Svetskog prvenstva: Lamin Jamal nije trenirao sa ekipom

Pred istorijsko finale, reprezentacija Španije suočila se sa razlogom za zabrinutost, pošto jedan od najvećih aduta ekipe Lamine Jamal nije učestvovao u punom grupnom treningu. Mladi fudbaler Barselone radio je po posebnom programu i trenirao odvojeno od saigrača, dok je na levoj butini imao zaštitni zavoj.

Njegovo stanje odmah je privuklo pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da je Jamal tokom završnice polufinalnog duela protiv Francuske već imao vidljive probleme i igrao sa određenim tegobama.

Ipak, prema informacijama iz Španije, za sada nema razloga za ozbiljnu zabrinutost. Ne radi se o težoj povredi, već o posledici velikog napora i opterećenja nakon izuzetno zahtevnog polufinala.

Stručni štab selektora Luisa de la Fuentea odlučio je da ne rizikuje sa jednim od ključnih igrača, pa je 19-godišnjem fudbaleru određen individualni režim rada kako bi se što bolje oporavio i spremio za najvažniji meč.

Plan reprezentacije je da Jamal bude potpuno spreman za nedeljno finale, u kojem Španija želi da potvrdi sjajan turnir i osvoji još jedan veliki trofej.

Prema poslednjim informacijama iz španskih medija, očekuje se da će mladi as biti na raspolaganju selektoru i da bi trebalo da predvodi napad „Crvene furije“ u odlučujućem susretu.

Autor: Iva Besarabić