DOŠAO NA MUNDIJAL, NIJE UŠAO U IGRU, PA DONEO ODLUKU DA SE PENZIONIŠE! Legendarni golman završio karijeru! Njegove reči će rastužiti navijače!

Golman škotske reprezentacije Krejg Gordon saopštio je danas da je završio igračku karijeru, nakon više od dve decenije nastupa za nacionalni tim.

Četrdesettrogodišnji čuvar mreže bio je najstariji među više od 1.250 fudbalera koji su se našli na spiskovima reprezentacija za ovogodišnje Svetsko prvenstvo, ali na turniru nije upisao nijedan nastup. U sva tri meča grupne faze bio je rezerva Angusu Ganu.

"Bila mi je privilegija da predstavljam Škotsku. Nadam se da ste uživali koliko i ja. Od srca vam hvala", poručio je Gordon u video-snimku objavljenom na društvenim mrežama.

Gordon je za reprezentaciju Škotske debitovao 2004. godine, a nacionalni dres nosio je na 84 utakmice, po čemu zauzima peto mesto na večnoj listi igrača sa najviše nastupa za reprezentaciju.

Tokom klupske karijere branio je za Harts, Sanderlend i Seltik.

Najstariji fudbaler koji je nastupio na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu bio je Portugalac Kristijano Ronaldo, koji je u februaru napunio 41 godinu.

Autor: A.A.