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Crni dan za sport u regionu: Preminuo 14-godišnji košarkaš

Izvor: Pink.rs/Blic.rs, Foto: Pixabay.com ||

Košarkaški klub Jedinstvo 1950 i čitavo Bijelo Polje zavijeni su u crno nakon tragične vesti o smrti 14-godišnjeg košarkaša Strahinje-Strala Tvrdišića.

Iz kluba su se potresnim rečima oprostili od svog talentovanog člana i istakli da su Bijelo Polje i KK Jedinstvo ostali bez svog anđela koji je tek zakoračio u život.

Saopštenje prenosimo u celosti:

Košarkaški klub Jedinstvo 1950 i grad Bijelo Polje kao grad sporta su danas ostali bez svog anđela, Strahinje-Strala Tvrdišića, jedne dobre dobrice, deteta koje je plenilo osmehom, toplinom i nežnošću. Dečak koji je tek zakoračio u život, onaj isti život koji je još jednom dokazao ono svoje, da uzima samo najbolje.

Tuga koja ne može da se opiše obuhvatila je celu košarkašku zajednicu, i Košarkaški klub Jedinstvo 1950 moli sve da snagom volje i molitvama daju hrabrost njegovim roditeljima Marku i Juliji, bratu Ognjenu i porodici da istraju u svom bolu.

Košarkaški klub Jedinstvo 1950 će zauvek biti uz svog Strala. Da ga anđeli čuvaju i neka mu je večna slava.Ovom prilikom, KK Jedinstvo 1950 upućuje najdublje saučešće porodici Tvrdišić.

Autor: S.M.

#Crna Gora

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