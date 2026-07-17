Čačak spustio zavesu na Državna finala – Srbija dobila šampione, sledi Međunarodno finale u Splitu

Nakon uspešno održanih Državnih finala u Boru, Beogradu i Požarevcu, Čačak je bio četvrti i poslednji grad domaćin završnice 13. sezone Plazma Sportskih igara mladih u Srbiji.

Od 15. do 18. jula najbolji mladi sportisti iz svih krajeva zemlje nadmetali su se u Lino igri između dve vatre, 3x3 Sprite Cup u uličnoj košarci i atletskoj trci na 60 metara, čime je spuštena zavesa na ovogodišnja Državna finala. Najuspešniji pojedinci i ekipe izborili su plasman na Međunarodno finale Plazma Sportskih igara mladih, koje će od 17. do 22. avgusta biti održano u Splitu.

Državno finale u Čačku počelo je 15. jula dočekom takmičara i žrebom, koji su održani u Domu učenika srednjih škola u Čačku. Učesnicima je priređena topla dobrodošlica, a mladi sportisti imali su priliku da se upoznaju, druže i pripreme za završna takmičenja.

Događaju su prisustvovali Miloš Teofilović, predstavnik Grada Čačka, Marija Mihajlović, predsednica Plazma Sportskih igara mladih za Srbiju, Slobodan Popović, sportski direktor Plazma Sportskih igara mladih, kao i Ivana Vukajlović, direktorka Doma učenika srednjih škola u Čačku.

U znak zahvalnosti za odličnu organizaciju, toplu dobrodošlicu, izuzetno gostoprimstvo i dugogodišnju saradnju, Ivani Vukajlović uručen je prigodan poklon. Dom učenika srednjih škola u Čačku još jednom je pokazao da je pouzdan partner i sjajan domaćin učesnicima Plazma Sportskih igara mladih, pružajući deci siguran, prijatan i lepo organizovan boravak tokom Državnog finala.

Prisutnima se obratila Marija Mihajlović, predsednica Plazma Sportskih igara mladih za Srbiju, koja je pozdravila takmičare, trenere i predstavnike grada domaćina, poželela deci mnogo sreće i istakla da Čačak već godinama zauzima važno mesto u organizaciji Igara.

U ime Grada Čačka učesnike je pozdravio Miloš Teofilović, koji je poželeo dobrodošlicu mladim sportistima i istakao značaj organizacije ovakvih događaja za decu i mlade.

Takmičarski program počeo je Lino igrom između dve vatre. U konkurenciji 2017. godišta prvo mesto osvojila je ekipa Atomski mravci iz Kuršumlije, drugo mesto pripalo je Orlovima iz Ljubovije, dok su treće mesto zauzele Vatrene lopte iz Kragujevca.

Za najboljeg defanzivca proglašen je Kosta Lazić iz ekipe Atomski mravci iz Kuršumlije, dok je najbolji ofanzivac bio Ognjen Biljić iz ekipe Orlovi iz Ljubovije.

U konkurenciji 2015. godišta titulu državnog prvaka osvojila je ekipa Dragišinci iz Čačka. Drugo mesto pripalo je Atomskim mravcima iz Kuršumlije, dok je treće mesto osvojila ekipa Petefi iz Sente.

Za najboljeg defanzivca proglašen je Relja Milosavljević iz ekipe Atomski mravci, dok je za najboljeg ofanzivca proglašen Ognjen Biljić iz ekipe Orlovi iz Ljubovije. Utakmice su sudili Dejan Timotijević i Ratko Ilić.

U atletskoj trci na 60 metara, u konkurenciji devojčica 2017. godišta, prvo mesto osvojila je Tessa Čoković iz Beograda, drugo Nađa Mišić iz Požarevca, dok je treće mesto pripalo Nikolini Ignjatović iz Šapca.

U konkurenciji dečaka 2017. godišta najbrži je bio Petar Petrović iz Petrovca na Mlavi, drugo mesto osvojio je Ismail Fekić iz Tutina, dok je treći bio Teodor Anđušić iz Sremske Mitrovice.Kod devojčica 2015. godišta prvo mesto osvojila je Lana Andričin iz Sombora, drugo Jana Pavlović iz Laćarka, dok je treća bila Ajša Bronja iz Tutina.

U konkurenciji dečaka 2015. godišta pobedio je Janko Pejić iz Šapca, drugo mesto pripalo je Lazaru Nestoroviću iz Krupnja, dok je treće mesto osvojio Vuk Duvnjak iz Kule.

U okviru 3x3 Sprite Cupa, u konkurenciji devojčica, prvo mesto osvojila je ekipa Male Čikitite iz Kruševca, drugo mesto pripalo je ekipi Navalena iz Vrbasa, dok je treće mesto zauzeo Zicer iz Šapca.

Za najbolju igračicu turnira proglašena je Aleksandra Filovski iz ekipe Male Čikitite.

U konkurenciji dečaka titulu državnog prvaka osvojila je ekipa Lob City iz Užica/Sevojna. Drugo mesto pripalo je Sremcima iz Pećinaca, dok je treće mesto osvojila ekipa Dibidus iz Lazarevca.Za najkorisnijeg igrača turnira proglašen je Jovan Nikitović iz ekipe Lob City.

Zapisničar takmičenja bio je Petar Ilić, dok su utakmice sudili Tea Bojović i Teodor Lazović.

Poslednjeg dana boravka u Čačku za učesnike je organizovan turistički dan, tokom kojeg su imali priliku da obiđu znamenitosti grada, druže se i ponesu još lepše uspomene sa završnice Igara.

Čačak je tokom nekoliko dana bio centar dečjeg sporta, druženja i fer-pleja, a najuspešniji pojedinci i ekipe izborili su plasman na Međunarodno finale Plazma Sportskih igara mladih, koje će biti održano u Splitu od 17. do 22. avgusta.

Završnica Državnih finala u Čačku predstavljala je krunu takmičenja koja su tokom prethodnih meseci okupila decu iz gradova i opština širom Srbije. Pored sportskih rezultata, Plazma Sportske igre mladih još jednom su pokazale da su najvažnije vrednosti koje deca nose sa terena prijateljstvo, poštovanje, fer-plej, timski duh i radost zajedničkog druženja.

Realizacija Igara i programa Dan sporta omogućena je zahvaljujući snažnoj podršci partnera i sponzora, a posebno Vladi Republike Srbije i gradovima domaćinima koji prepoznaju značaj sporta i zdravih životnih navika za mlade generacije.

Podršku takođe pružaju generalni sponzor Bambi, Coca-Cola HBC Srbija, Telekom Srbija, Dunav osiguranje, Vienna Insurance Group, Wiener Städtische osiguranje, UEFA Foundation for Children, Banka Poštanska štedionica i Podravka, čija kontinuirana podrška doprinosi razvoju i rastu Plazma Sportskih igara mladih.

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Sve informacije o takmičenjima i aktivnostima dostupne su na sajtu www.igremladih.rs, kao i na zvaničnim društvenim mrežama Plazma Sportskih igara mladih.

Autor: S.M.