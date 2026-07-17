Ugroženo finale Svetskog prvenstva u fudbalu?! Upaljen alarm u Njujorku

Međutim na ovom Mundijalu ne može bez neočekivanih problema. Naime organizatori i lokalne vlasti suočavaju se sa pogoršanim kvalitetom vazduha na području Njujorka.

Dim koji je stigao iz šumskih požara u Kanadi ponovo je prekrio šire gradsko područje, zbog čega su zdravstvene službe izdale upozorenje stanovnicima.

Preporučeno je ograničiti boravak na otvorenom i smanjiti fizičke aktivnosti dok se stanje ne popravi, te nošenje maski dok se boravi napolju.

Finale Mundijala trebalo bi da bude odigrano u nedelju od 21 čas na stadionu Njujork Nju Džersi u Ist Raderfordu, pred više od 80 hiljada navijača.

Uprkos nepovoljnim uslovima, Španci su u četvrtak normalno odradili trening na otvorenom i za sada se nisu oglasili povodom problema sa kvalitetom vazduha.

Argentina, koja je u polufinalu savladala Englesku, prvi trening pred finale na toj lokaciji održaće u petak.

Utakmica je na programu u nedelju od 21 čas.

Autor: Iva Besarabić