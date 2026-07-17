Brate, mislio sam da si malo deblji! Jokić uhvaćen na raftingu na Tari: Snimak je sve nasmejao (VIDEO)

Srpski centar Nikola Jokić je posle reprezentativnih obaveza ponovo izabrao dobro poznato mesto za odmor. Sa prijeteljima je otišao na rafting na Tari gde su ga snimili u zanimljivim pozama.
Umesto skupih letovališta i luksuznih destinacija, as Denvera se vratio prirodi i aktivnosti koja je poslednjih godina postala njegov letnji običaj.
Svake godine u ovo doba Jokić redovno sa porodicom i prijateljima odlazi na rafting na Tari, gde vreme provodi daleko od košarke i obaveza koje ga čekaju tokom sezone.
Fotografije pokazuju da mu ovakav način odmora i dalje prija, a u javnosti se pojavio i snimak na kome se nalazi najbolji košarkaš sveta.
Jokića posle odmora očekuje povratak klupskim obavezama, ali fotografije pokazuju da trenutno ne razmišlja o NBA ligi. Na reci, sa bratom i prijateljima, iskoristio je pauzu da napuni baterije pred novu sezonu.
Autor: S.M.