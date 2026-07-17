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Brate, mislio sam da si malo deblji! Jokić uhvaćen na raftingu na Tari: Snimak je sve nasmejao (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug AP, Društvene mreže ||

Srpski centar Nikola Jokić je posle reprezentativnih obaveza ponovo izabrao dobro poznato mesto za odmor. Sa prijeteljima je otišao na rafting na Tari gde su ga snimili u zanimljivim pozama.

Umesto skupih letovališta i luksuznih destinacija, as Denvera se vratio prirodi i aktivnosti koja je poslednjih godina postala njegov letnji običaj.

Svake godine u ovo doba Jokić redovno sa porodicom i prijateljima odlazi na rafting na Tari, gde vreme provodi daleko od košarke i obaveza koje ga čekaju tokom sezone.

Fotografije pokazuju da mu ovakav način odmora i dalje prija, a u javnosti se pojavio i snimak na kome se nalazi najbolji košarkaš sveta.

Jokića posle odmora očekuje povratak klupskim obavezama, ali fotografije pokazuju da trenutno ne razmišlja o NBA ligi. Na reci, sa bratom i prijateljima, iskoristio je pauzu da napuni baterije pred novu sezonu.

Autor: S.M.

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