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Nestvarna statistika Lamina Jamala: Brojke koje su ostavile fudbalski svet bez teksta

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: AP Photo/Erik S.Lesser ||

Međutim uoči najveće utakmice u njegovoj karijeri pažnju javnosti privukla je zanimljiva statistika koja je pokrenula raspravu o suđenju.

Mladi reprezentativac Španije jedan je od igrača koji najviše ulazi u duele "jedan na jedan", ali je uprkos tome među fudbalerima kojima su sudije najmanje dosuđivale prekršaje u korist.

Jamal je na ovom Mundijalu odigrao 404 minuta i izborio svega osam prekršaja, odnosno jedan na svakih 50 minuta igre.

Poređenja radi, belgijski reprezentativac Žeremi Doku izborio je čak 18 faulova za 341 minut na terenu, isto koliko i Džud Belingem, dok su blizu i Majkl Olise i Lionel Mesi sa po 16 iznuđenih prekršaja.

Mohamed Salah ih je izborio 13, Džamal Musijala 11, a Vinisijus Žunior 10.

Isplivao frapantan podatak

Ono što dodatno privlači pažnju jeste činjenica da je Jamalu na turniru dosuđeno čak 12 faulova koje je napravio.

To ga svrstava među najgrublje igrače Svetskog prvenstva, iza Nil El Ajnauija iz Maroka (15), Paragvajca Andresa Kubasa (14) i Aleksandra Pavlovića iz Nemačke (13), iako su sva trojica defanzivni vezni fudbaleri.

Kada se uporedi sa ostalim ofanzivcima, razlika je još izraženija. Dokuu su dosuđena četiri faula, Vinisijusu četiri, Musijali pet, a Mesiju svega dva.

Čak je i francuski bek Lukas Dinj, koji je čuvao Jamala u polufinalu, napravio samo pet prekršaja tokom celog turnira.

Autor: Iva Besarabić

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