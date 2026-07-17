Počele pripreme ženskih bokserskih selekcija Srbije na Zlatiboru

Na Zlatiboru su zvanično počele pripreme ženskih bokserskih selekcija Srbije, koje će trajati do 30. jula. Na okupu su seniorke i omladinke koje će u narednom periodu, kroz intenzivan rad, brusiti formu za predstojeća međunarodna takmičenja.

Pripreme se odvijaju prema planu stručnog štaba, uz dva treninga dnevno, sa posebnim akcentom na fizičku spremu, tehničko-taktičke elemente i sparing mečeve. Odlični uslovi na Zlatiboru omogućavaju reprezentativkama maksimalnu posvećenost radu i podizanju forme.

Na pripremama učestvuju seniorke: Nikolina Džida, Sara Ćirković, Jelena Zekić, Natalija Šadrina, Kristina Kuluhova, Anastasija Bošković, Anastasija Lukajić, Milena Matović i Nikolina Gajić, kao i omladinke: Nataša Lukić, Jovana Devetaković, Dunja Vuksić i Sonja Vukšić.

Sa reprezentativkama rade selektor svih ženskih bokserskih selekcija Srbije Mirko Ždralo, kao i treneri Pedro Rancel i Alan Bičenov.

Selektor ženskih selekcija Srbije Mirko Ždralo istakao je da je zadovoljan početkom priprema:

„Prvi utisci su veoma pozitivni. Devojke su na pripreme došle motivisane i spremne za ozbiljan rad. Atmosfera u ekipi je odlična, a treninzi se odvijaju u punom tempu i uz maksimalno zalaganje svih reprezentativki. Pred nama je period intenzivnog rada u kojem ćemo podizati formu i ispravljati detalje kako bismo što spremnije dočekali predstojeće izazove. Verujem da ćemo kroz kvalitetan rad na Zlatiboru ostvariti ciljeve koje smo postavili.“

Ženska bokserska reprezentacija Srbije će tokom priprema na Zlatiboru nastaviti sa svakodnevnim intenzivnim radom, a stručni štab očekuje da će ovaj ciklus predstavljati važan korak u pripremi za predstojeća međunarodna takmičenja i nastavak uspešnih rezultata srpskog ženskog boksa.

U nastavku takmičarske sezone 2026. godine srpske bokserke očekuju Evropsko prvenstvo za omladinke u Loznici, Mediteranske igre u Italiji, Evropsko prvenstvo za seniorke u Sofiji i finale Svetskog kupa u Uzbekistanu. Sva ova takmičenja imaju zajednički cilj – stvaranje najboljih mogućih uslova za osvajanje olimpijske medalje na Igrama u Los Anđelesu 2028. godine.

„Mediteranske igre su izuzetno važno takmičenje i veliki izazov za naš tim. Na ovom turniru učestvovaće najbolje bokserke Mediterana, među kojima su osvajačice olimpijskih, svetskih i evropskih medalja, tako da će konkurencija biti izuzetno jaka. Upravo zbog toga ovo takmičenje ima ogromnu vrednost za naše reprezentativke. Svaki izlazak u ring biće prilika da pokažemo koliko vredimo, ali i da steknemo neophodno iskustvo za ono što nas očekuje u nastavku olimpijskog ciklusa. Naš cilj je da Srbija na svakom velikom takmičenju bude u borbi za medalje. Devojke vredno rade, posvećene su svakom treningu i verujem da će na Mediteranskim igrama pokazati karakter, kvalitet i pobednički mentalitet koji krasi srpski boks. Ovo je još jedna stepenica na putu ka našem najvećem cilju – osvajanju olimpijske medalje na Igrama u Los Anđelesu 2028. godine. Znamo koliko rada, odricanja i discipline je potrebno da se do tog cilja dođe i upravo zato nijedno takmičenje ne posmatramo izdvojeno, već kao deo procesa koji će nas dovesti do vrhunskog rezultata.“

Pored sportskog i istorijskog značaja, Mediteranske igre imaju izuzetnu takmičarsku vrednost.

“Prema sistemu bodovanja Svetskog boksa, donose veliki broj bodova za svetsku rang-listu, što je od ogromnog značaja u ovoj sezoni. Naime, upravo će plasman na rang-listi imati važnu ulogu prilikom određivanja nosilaca i žreba za Svetsko prvenstvo, koje će ujedno biti i kvalifikaciono takmičenje za Olimpijske igre. Za nas ovo takmičenje ima i dodatnu motivaciju, jer ženska bokserska reprezentacija Srbije u svojoj istoriji još nije osvojila medalju na Mediteranskim igrama. Zbog toga Mediteranske igre predstavljaju jedan od glavnih ciljeva u ovogodišnjem programu i učinićemo sve da Srbija po prvi put stigne do medalje u ženskoj konkurenciji na ovom prestižnom takmičenju” – ističe selektor Ždralo.

Pre odlaska na Mediteranske igre srpske bokserke očekuje dvonedjeljni međunarodni pripremni kamp u Turskoj.

“U Turskoj ćemo sparingovati i trenirati zajedno sa reprezentacijom domaćina. Planiram da na pripreme povedem svih devet bokserki koje su trenutno u programu reprezentacije, bez obzira na to što neće sve nastupiti na Mediteranskim igrama. Želimo da svaka od njih dobije priliku da radi u vrhunskim uslovima, stekne dragoceno međunarodno iskustvo i dodatno podigne nivo forme pred izazove koji nas očekuju u nastavku sezone. Kontinuitet kvalitetnog rada i jaka međunarodna konkurencija najbolji su način da naše bokserke budu spremne za najvažnija takmičenja koja slede“ – zaključio je selektor Ždralo.

Autor: Iva Besarabić