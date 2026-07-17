Pukla petarda na Marakani: Crvena zvezda silovito krenula u odbranu titule

Fudbaleri Crvene zvezde silovito su krenuli u odbranu šampionske titule.

Zvezda je na otvaranju nove sezone na svom terenu savladala Mačvu rezultatom 5:0.

Strelci za crveno-bele bili su Duarte u 8, Krunić u 18, a Kone je postigao autogol u 33. minutu. Kostov je bio dvostruki strelac u 48 i 82. minutu.

Zvezda je povela već u 8. minutu. Loizu je sa desne strane poslao loptu u šesnaesterac lopta se odbila od jednog igrača Mačve, da bi potom došla do Bruna Duartea, koji je postigao prvi gol u novoj sezoni.

Na 2:0 povisio je Rade Krunić u 18. minutu. Asistirao mu je glavom Bruno Duarte, a ovaj efektno. takođe glavom matirao Rakonića.

U 33. minutu pao je i treći pogodak. Seul je centrirao za Duartea, a Kone u želji da izbije loptu postigao autogol.

Ovim rezultatom se otišlo na odmor.

Već u 48. minutu Zvezda postiže i četvrti gol. Duarte je centrirao sa desne strane, a Kostić sa peterca, ubacio loptu u mrežu.

Kostić je svoj drugi pogodak na utakmici postigao u 82. minutu i tako postavio konačan rezultat meča. Nakon centaršuta Seula i udarca glavom Kataija, natrčao je na odbitak i još jednom zatresao mrežu Šapčana.

Zvezdu već u utorak očekuje prvi meč 2. kola kvalifikacija za Ligu šampiona i gostovanje Larneu u Severnoj Irskoj.

Autor: S.M.