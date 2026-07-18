ŠOKANTNA CIFRA! Slavko Vinčić sudi finale Mundijala i uzima pravo bogatstvo – zarada dovoljna za STAN U CENTRU BEOGRADA!

Slovenački fudbalski sudija Slavko Vinčić ostvario je vrhunac svoje karijere – delegiran je da deli pravdu u velikom finalu Svetskog prvenstva između Španije i Argentine. Pored istorijskog priznanja, ovaj meč donosi i značajnu finansijsku nagradu koja zaokružuje njegov uspeh na Mundijalu.

Emotivan trenutak: Suze zbog finala

Trenutak kada mu je predsednik sudijske komisije FIFA, Pjerluiđi Kolina, uručio dres glavnog sudije finalnog meča, bio je izuzetno emotivan. Vinčić nije mogao da sakrije suze, svestan da je postigao najveći uspeh u svetu fudbalskog suđenja. Na stadionu „MetLajf“ u Njujorku, pomagaće mu sunarodnici, asistenti Tomaž Klančnik i Andraž Kovačič.

Finansijski učinak: Od Mundijala do stana u Beogradu

Pored prestiža, finale donosi i impozantan honorar:

Zarada samo za finale: Blizu 60.000 američkih dolara.

Ukupna zarada na turniru: Kada se sabere honorar za finale sa svim utakmicama koje je sudio tokom šampionata, Vinčić će sa ovog Svetskog prvenstva otići bogatiji za oko 140.000 dolara.

Ova suma, po procenama medija, dovoljna je da slovenački arbitar sa lakoćom kupi stan u Beogradu, što dodatno ilustruje kakav je finansijski uspeh postigao ovim angažmanom na najvećoj fudbalskoj smotri.



Autor: D.S.