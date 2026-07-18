FRANCUSKA - ENGLESKA: Izmene pred sam početak meča! Borba za treće mesto, koju obe ekipe žele da izbegnu

Fudbalske reprezentacije Francuske i Engleske od 23 časa po srpskom vremenu u Majamiju igraju za treće mesto na Svetskom prvenstvu.

Iako se radi o borbi za treće mesto, jasno je da je ovo meč koji su obe ekipe želele da izbegnu.

Selektori izmenili pola tima: Kejn, Belingem, Dembele... na klupi

Selektori Didije Dešan i Tomas Tuhel promenili su pola tima za ovaj meč.

U timu Francuske nema standardnih Dinjea, Upamekana, Čuamenija, Dembelea, Barkole...

Tuhel je ostavio na klupi golmana Pikforda, isto kao Orajlija, Stonsa, Andersona, Belingema, Kejna, Gordona, Maduekea...

Stadion: Majami

Sudija: Hezuz Valenzuela Sajez (Venecuela)

Francuska: Manjan - Đusto, Konate, Ernandez, Lakroa - Rabio, Zaire-Emeri, Šerki - Mbape, Olise, Due. Selektor: Didije Dešan

Engleska: Henderson - Konsa, Guehi, Spens, Kvansah - Rajs, Rodžers, Eze - Saka, Rašford, Toni. Selektor: Tomas Tuhel

Autor: A.A.