Spektakl koji će 'zaustaviti' planetu: Španija i Argentina igraju večeras za titulu prvaka sveta

Fudbaleri Španije i Argentine sastaće se večeras od 21 sat u Njujorku u finalu Mundijala i odlučiti o tituli prvaka sveta.

Španci, kao aktuelni evropski šampioni, boriće se za drugu titulu u istoriji, dok će Argentinci, aktuelni šampioni sveta i Južne Amerike, pokušati da osvoje četvrti trofej.

Spektakl, koji će "zaustaviti" planetu doneće istorijsku priliku Lionelu Mesiju, da na oproštaju od Mundijala, uradi ono što Dijego Maradona nije i donese Argentini dve titule.

Sa druge strane, Lamine Jamal, kao Mesijev naslednik u Barseloni, želi prvu titulu na Mundijalu.

Španci su na impresivan način došli do finala, samo jedan primljeni gol, startni remi protiv Zelenortskih ostrva i "čas fudbala" Francuzima u polufinalu.

Argentinci su imali lakši put, ali su se "čupali" protiv Zelenortskih Ostrva, pa napravili veliki preokret protiv Egipta, igrali produžetke sa Švajcarskom i na kraju čudesan preokret protiv Engleske u polufinalu.

"Samo učešće u finalu Svetskog prvenstva je privilegija. Odmah bih potpisao da svake godine stignem do finala Svetskog prvenstva i izgubim ga. Želimo da se borimo za pobedu. Uživaćemo u tom trenutku. Izuzetno cenim Argentinu, oni su sjajan rival sa impresivnim rezultatima. Biće to pravi spektakl. Reč je o dva vrhunska tima sa mnogo sličnosti. Svaka strana će pokušati da usmeri igru ​​u pravcu koji joj najviše odgovara, ali oba tima će meču pristupiti sa ciljem da talenat dođe do izražaja", rekao je španski selektor Luis De la Fuente na konferenciji za novinare.

Strateg Argentinaca Lionel Skaloni istakao je da su analizirali Špance još od decembra, pošto je u martu u Dohi trebalo da igraju "Finalisimu".

"Proučili sve moguće scenarije, znamo kako igraju. Pokušaćemo da nametnemo naš stil i napadnemo ih u segmentima u kojima mogu da imaju problema. Sve zasnivaju na posedu lopte, u tom smislu smo prilično slični. Njihova igra se vrti oko lopte. Postoje određene nijanse, ali igramo na sličan način. Nadam se da ćemo gledati odličan fudbal", poručio je Skaloni.

Autor: Marija Radić