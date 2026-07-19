BRATE, MISLIO SAM DA SI DEBLJI! Jokiću dobacivali iz čamca na raftingu, njegova reakcija je hit! (VIDEO)

Nikola Jokić je nakon reprezentativnih obaveza i kvalifikacija za Svetsko prvenstvo odlučio da predah potraži na reci, a rafting je, kao i svake godine, bio neizostavan deo njegovog letnjeg odmora.

Opuštena atmosfera na vodi donela je i jednu zanimljivu scenu koja je postala viralna na društvenim mrežama. Dok je uživao u raftingu, Jokića je u prolazu srela grupa mladića iz drugog čamca, koji nisu odoleli a da mu ne upute nesvakidašnji komentar.

"Brate, mislio sam da si deblji, ali nisi, zaj***vali su te!", dobacio je jedan od mladića srpskom asu.

Somborac je na ovu opasku reagovao u svom prepoznatljivom, opuštenom maniru. Nasmejao se, prihvatio šalu i kratko odgovorio:

"Zaj***vali ljudi, sve znam!"

Video-snimak ove simpatične komunikacije brzo se proširio mrežama, još jednom potvrdivši koliko je najbolji košarkaš sveta jednostavan i pristupačan čovek, bez obzira na planetarnu slavu koju uživa.

Autor: D.S.