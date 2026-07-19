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MESI OBJAVIO EMOTIVNU PORUKU PRED FINALE: Evo kome se obratio i zašto je u ekspresnom roku skupio milione lajkova

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Marta Lavandier ||

Argentina će u nedelju od 21 čas igrati protiv Španije utakmicu u kojoj će imati priliku da odbrani titulu prvaka sveta.

Lionel Mesi je predvodio Argentince i na ovogodišnjem Mundijalu, a preostala je još utakmica protiv izuzetno teško rivala.

Uoči velikog finala se oglasio putem društvene mreže Instagram.

"Najbolji deo svih ovih godina nisu bile samo titule, već celokupno putovanje. Deljenje svakog dana sa ovom grupom, zajedničko takmičenje, oporavak u teškim vremenima i uživanje u svakom koraku.

Hvala svakom od mojih saigrača, stručnom štabu i svima koji svakodnevno rade na tome da ovaj nacionalni tim ostane porodica.

Šta god da se desi sutra, ova grupa je već napisala priču koju nikada nećemo zaboraviti i koju niko ne može izbrisati.

Napred Argentina", poručio je Mesi.

Ovakvo obraćanje pogodilo je Argentince, a objava je u samo nekoliko sati skupila blizu pet miliona sviđanja i preko 175.000 komentara.

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Autor: Marija Radić

#Finale

#Instagram

#Leo Mesi

#Svetsko prvenstvo

#objava

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