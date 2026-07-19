BOMBA U HUMSKOJ: Partizan doveo prvo pojačanje za novu sezonu!

Košarkaški klub Partizan zvanično je započeo formiranje tima za sezonu 2026/27, a prvo veliko ime koje stiže u Beograd je provereni evroligaški as – Kevarijus Hejs!

Iskustvo za najviše ciljeve

Nakon što je postao slobodan agent po odlasku iz Monaka, 29-godišnji centar je odlučio da svoju karijeru nastavi u redovima crno-belih. Hejs je sa Partizanom potpisao dvogodišnji ugovor, čime je stručni štab na čelu sa Đoanom Penjarojom dobio ogromno pojačanje pod košem.

Hejs u Beograd stiže sa bogatim iskustvom u elitnom takmičenju, gde je kroz nastupe za Žalgiris, Pariz, ASVEL i Monako dokazao da je jedan od najpouzdanijih visokih igrača u Evroligi. Njegova defanzivna čvrstina i skakačke sposobnosti biće ključne za ambicije crno-belih u predstojećoj sezoni.

Spreman za početak priprema

Novo pojačanje će se stručnom štabu staviti na raspolaganje već na početku priprema, kako bi se što pre adaptirao na sistem rada novog trenera. Partizan je putem društvenih mreža poželeo dobrodošlicu Hejsu, a navijači ne kriju zadovoljstvo što je prvi "kamen temeljac" za narednu sezonu postavljen upravo angažovanjem igrača ovakvog kalibra.

Ovo je tek početak rekonstrukcije tima, a dolazak Hejsa jasno šalje poruku da Partizan u narednu sezonu ulazi sa najvišim mogućim ambicijama.

Autor: D.S.