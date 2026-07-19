Čukarica postaje jedna od najprepoznatljivijih opština po sportu! Bulić: Čuvamo sportsku tradiciju i gradimo budućnost naše dece

Čukarica poslednjih godina sve snažnije gradi imidž opštine u kojoj sport ima važno mesto.

Novi takmičarski formati, podrška deci, ženskom i parasportu, kao i priprema novih manifestacija, obeležili su rad Sektora za sport GO Čukarica u prvoj polovini 2026. godine.

Među najznačajnijim novitetima je trka „OCR Hipodrom 2026“, koja će biti održana 5. septembra na Beogradskom hipodromu u okviru serijala Invictus Challenge. Reč je o novom ekipnom OCR formatu koji će prvi put biti organizovan na ovoj lokaciji, spajajući tradicionalni prostor Beogradskog hipodroma sa modernim konceptom sportskog takmičenja. Ekipe, koje će činiti tri žene i tri muškarca, nadmetaće se na stazi dugoj 1.600 metara sa 15 prepreka.

Razvoj novih sportskih sadržaja nastavlja se i kroz saradnju sa organizacijom Serbia EPIC. U toku su razgovori o organizaciji manifestacija Night Trail i Kids Trail na Košutnjaku, kao i o mogućnosti održavanja međunarodne biciklističke trke. Namera je da se sport dodatno poveže sa prirodom i rekreacijom, uz veće uključivanje dece, porodica i rekreativaca.Najveće interesovanje i ove godine izazvao je Letnji kamp „Čukarica 2026“, koji je okupio više od 400 dece uzrasta od sedam do 14 godina. Kamp je ove godine prerastao u sportsko-edukativni program, pa su, pored treninga, uvedeni i edukativni sadržaji, obezbeđeni ručak i voćna užina, a promotivno lice kampa postala je rukometna reprezentativka Srbije Sara Garović.

Lokalnim klubovima pružena je prilika da se predstave i na četvrtom Sajmu sporta u Sportskom centru „Žarkovo“, gde je više od 250 osnovaca upoznalo sportske organizacije sa Čukarice i isprobalo različite discipline.Posebna pažnja posvećena je i razvoju parasporta. Klubu sedeće odbojke „Smeč“ obezbeđeni su besplatni večernji termini u Sportskom centru „Žarkovo“, što će omogućiti bolje uslove za treninge i pripreme. Sedeća odbojka je paraolimpijski sport namenjen osobama sa fizičkim invaliditetom i zahteva visok nivo fizičke spremnosti, brzinu reakcije i izražen timski duh.

Nastavljen je i razvoj fudbala 3×3. Sektor za sport GO Čukarica drugu godinu zaredom učestvuje u organizaciji ovog takmičenja. Posle prošlogodišnjeg turnira na Adi Ciganliji, ovogodišnje izdanje održano je u Osnovnoj školi „Braća Jerković“ u Železniku, gde su nastupile 22 ekipe. Po prvi put je u zvanični program uvrštena i ženska konkurencija, dok je turnir imao i humanitarni karakter kroz podršku lečenju devojčice Mile Gajić.

Da se sportske manifestacije na Čukarici razvijaju i menjaju pokazalo je i četvrto izdanje Čukaričkog polumaratona. Trka je 15. novembra 2025. godine prvi put održana u večernjem terminu na Adi Ciganliji i okupila je više od 250 učesnika. Manifestaciju organizuje Sportski savez Čukarice uz podršku GO Čukarica i Sektora za sport, a novi format pokazao se kao korak ka savremenijem i atraktivnijem konceptu organizacije.Pored organizacije sportskih događaja, pripremljen je i program „Student sportista“. Prema navodima Sektora za sport, predlog je prošao sve neophodne pravne procedure i predviđa pomoć u plaćanju školarine kategorisanim sportistima sa Čukarice koji žele da nastave školovanje. Cilj je da sportisti, po završetku karijere, steknu akademsko obrazovanje i lakše se uključe na tržište rada.

Sve veći broj programa, nove sportske manifestacije i podrška klubovima, deci, ženskom i parasportu pokazuju da Čukarica sport sve više pozicionira kao jedan od svojih najvažnijih razvojnih i prepoznatljivih segmenata.

Član Veća Gradske opštine Čukarica zadužen za sport Đorđe Bulić ističe da je cilj ovih aktivnosti mnogo širi od same organizacije takmičenja.

- Novim sportskim manifestacijama želimo da na Čukaricu dovedemo što više ljudi i podstaknemo građane da se aktivno uključe u sport i rekreaciju, kojih je u svakodnevnom životu sve manje. Cilj je i da Čukarica bude prepoznata kao opština koja poznaje svoje sportiste i klubove, ne čeka da joj se obrate, već ih obilazi, razgovara s njima i prati njihove rezultate. Želimo i čvršće povezivanje Sektora za sport GO Čukarica, Zavoda za sport u Košutnjaku, Ade Ciganlije i Beogradskog hipodroma, jer tako možemo da čuvamo sportsku tradiciju i zajedno gradimo budućnost naše dece - rekao je Bulić.